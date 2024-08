Sanremo 2025, Marcella Bella vorrebbe essere tra i Big della prossima edizione. L'appello della cantante a Carlo Conti

Gossip TV

Per Sanremo 2025, Marcella Bella sarebbe interessata a gareggiare tra i Big, tanto da lanciare un appello al conduttore Carlo Conti.

Proseguono i lavori per la prossima edizione del Festival di Sanremo 2025: dopo l'addio di Amadeus e l'annuncio che a prendere il suo posto sarà Carlo Conti, sono stati rivelati anche i cambiamenti che il conduttore toscano ha deciso di apportare al regolamento della kermesse e sono state confermate le date ufficiali della nuova edizione. Sanremo 2025 andrà in onda dall'11 al 15 febbraio 2025. Ma, in queste ore è anche emersa un'indiscrezione secondo cui Marcella Bella avrebbe lanciato un appello al conduttore del Festival per essere presa in considerazione tra i Big in gara!

Sanremo 2025, Marcella Bella tra i Big in gara? L'appello a Carlo Conti

Secondo quanto riporta il settimanale Oggi, dopo Annalisa che ha chiesto di essere presa in considerazione come co-conduttrice, anche Marcella Bella sembrerebbe interessata a entrare nel cast di Big del Festival di Sanremo 2025. La cantante, infatti, avrebbe lanciato un appassionato appello al conduttore Carlo Conti, nella speranza di essere selezionata tra i futuri artisti che gareggieranno sul palco dell'Ariston il prossimo febbraio 2025.

Il settimanale, infatti, svela che Marcella Bella starebbe facendo "fuoco e fiamme per convincere Carlo Conti a sceglierla tra i Big di Sanremo 2025". Lo scorso anno, la cantante aveva sperato di essere tra i Big della quinta e ultima edizione condotta da Amadeus, ma così non è stato e tramite la collega Alexia, anche lei esclusa dal Festival, ha espresso il suo rammarico per la scelta del direttore artistico:

" E sono in buona compagnia. Colpiscono di più i nomi degli esclusi di quelli ammessi alla gara. Fare ragionamenti è svilente. Forse non ho ansia da prestazione sui social. La mia priorità è mantenere voce, isico e testa al top ed è faticosissimo"

Tra gli esclusi c'erano i Jalisse, Fabio Rovazzi, Ditonellapiaga, Marcella Bella, Gaia, Giusy Ferreri, Achille Lauro, Irene Grandi, Aka7even

Sanremo 2025, tutte le novità della prossima edizione

Tra i cambiamenti che porterà Carlo Conti ci sarà la drastica riduzione delle puntate del Festival, che chiuderà poco dopo la mezzanotte. Inoltre, tra le modifiche che apporterà per la nuova edizione della kermesse canora, Carlo Conti ha rivelato che sarà ridotto il numero delle canzoni in gara e che le nuove proposte e i Big torneranno a gareggiare in due categorie diverse:

"Ci sarà la suddivisione tra le nuove proposte e i Big. Le nuove proposte non andranno ad aumentare il numero dei Big, avranno la loro gara, ci sarà il vincitore e i Big faranno la loro corsa. Non ci saranno eliminazioni, lavoro sull'ottimo lavoro fatto da Baglioni e Amadeus. Hanno fatto crescere a dismisura il Festival di Sanremo"

Nei mesi di agosto e settembre, Carlo Conti sarà interessato a scegliere le canzoni che saranno in gara per la prossima edizione, alcune delle quali gli erano già state presentate a metà giugno: