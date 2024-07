Mara Venier parla della nuova stagione di Domenica In: ecco tutte le novità

News TV

Mara Venier torna al timone di Domenica In su Rai 1. Ecco quando parte il programma e le novità, svelate dall’amata c conduttrice.

Sebbene avesse ammesso di essere stanca e di volersi ritirare dal piccolo schermo, Mara Venier sembra non riuscire a lasciare il timone di Domenica In e anche il prossimo anno sarà lei a condurre l’amato talk show domenicale di Rai 1. Ecco le Anticipazioni e le novità che la presentatrice ha voluto svelare e perché ha deciso di firmare il contratto con i vertici di Viale Mazzini per un altro anno.

Mara Venier torna al timone di Domenica In

È stato un anno di grandi successi per Domenica In, lo storico talk show in onda la domenica su Rai 1, seguito da milioni di spettatori anche grazie all’estro di Mara Venier che da anni ne è al timone. La presentatrice, salvo qualche gaffe di cui si è più volte scusate, è molto amata dal pubblico per la sua spontaneità e ironia, ma dietro alle dirette frizzanti e piene di grandi ospiti c’è tanto lavoro di meditazione e impegno da parte di Mara. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Venier ha ammesso di essere molto soddisfatta dell’ultima stagione di Domenica In e di essere già a lavoro sulla nuova, che approderà a metà settembre su Rai 1 con tanti nuovi ospiti ma anche qualche novità. Sono anni che Mara dichiara di voler condurre il programma per l’ultima volta per poi andare in pensione, eppure eccola sempre sorridente davanti le telecamere con la chioma biondissima e gli immancabili occhiali.

“Non so resistere. Prima mi dico “Mara, statene a casa”. Se la Rai insiste, ci rifletto, ma poi accetto perché mi piace lavorare. E in questa azienda Domenica In è l’unico programma che sento mio”.

Insomma, Venier non riesce proprio a resistere al richiamo del salotto che per lungo tempo l’ha vista protagonista, ma giura che questo sarà l’ultimo anno anche se fa sapere che questo non vuol dire che non lavorerà più in tv. Che anche lei voglia trasferirsi su Discovery come Belen Rodriguez oppure Fabio Fazio con Che Tempo che Fa ma anche Amadeus? Al momento nessuna conferma.

Mara Venier, le novità di Domenica In

Negli anni sono stati tantissimi gli ospiti che si sono succeduti nel salotto di Domenica In, con grandi colpacci per Mara Venier che ha intervistato le personalità più discusse del momento. Un esempio può senza dubbio essere la lunga e sentita intervista a Barbara d’Urso dopo l’addio a Mediaset, con tanto di frecciatina al Biscione e lacrime di commozione per i racconti mai fatti della sua vita privata. La presentatrice ammette di non aver mai ricevuto un no perché gli ospiti da lei si sentono a casa, coccolati dalle sue maniere dolci e sensibili. Nel frattempo, Venier ha ammesso di essere già a lavoro su Domenica In e non senza qualche novità.

“Vorrei apportare qualche novità e pensare a un gioco da fare con il pubblico da casa. Mi manca la signora che mi racconta che cosa ha cucinato”.

Insomma, un ritorno alle origini che sicuramente piacerà al pubblico che da anni la segue. Venier, inoltre, assicura che sarà sempre lei a condurre la puntata speciale del talk show su Rai 1 dopo il prossimo Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti. Un anno ricco di impegni ma sicuramente felice per la conduttrice.