Belen Rodriguez alla conduzione di due nuovi programmi su NOVE e Real Time

Belen Rodriguez è stata scelta per la conduzione di due nuovi programmi su NOVE e Real Time. Scopriamo insieme i dettagli della notizia!

Belen Rodriguez passa a Discovery e per lei arriva la conduzione di due programmi su NOVE e su Real Time. Per la showgirl argentina si tratta di una nuova opportunità dopo la parentesi de Le Iene e a Tu sì que vales a Mediaset, terminata lo scorso anno. Ad annunciare l'arrivo della conduttrice sulla propria rete tv è un comunicato di Warner Bros.

Belen Rodriguez condurrà due programmi su NOVE e Real Time: ecco di quali si tratta

Dopo aver detto addio a Tu sì que Vales e a Le Iene, per Belen Rodriguez è iniziato un periodo di allontanamento dal monod della tv. Tuttavia, la showgirl argentina è pronta a rimettersi in gioco e ha deciso di farlo unendosi alla rete che ha già portato via a Rai due dei suoi conduttori più apprezzati, Fabio Fazio e Amadeus.

Come comunicato da Warner Bros., Belen Rodriguez dall'autunno 2024 condurrà Only Fun - Comico Show sul NOVE e Amore alla prova - La crisi del settimo anno su Real Time, sostituendo rispettivamente Elettra Lamborghini e Giulia De Lellis, che sono state al timone dei due programmi. Laura Carafoli, responsabile dei contenuti del gruppo WBDiscovery per il Sud Europa ha espresso entusiasmo per l'arrivo della showgirl argentina nel loro team di conduttori e ha definito Belen Rodriguez una "donna piena di idee ed energia", candidata ideale visto che l'inteno di Warner Bros. Discovery è quello di trovare talent che siano in grado di parlare a un pubblico sempre più vasto:

"Come Warner Bros. Discovery siamo costantemente alla ricerca di nuovi spunti che parlino a un pubblico sempre più largo e per questo motivo siamo entusiasti di intraprendere questo percorso insieme ad un talent come lei. Crediamo che in questi due programmi possa esprimere al meglio la sua ecletticità: in ‘Amore alla prova’ userà tutta la sua empatia per raccontare storie di coppie in crisi, mentre in ‘Only Fun’ rivelerà ancora una volta la sua ironia e voglia di divertirsi e far divertire"

Dopo l'annuncio dei nuovi incarichi che andrà ad assumere, Belen ha commentato di essere molto onorata per l'opportunità che Warner Bros. Discovery le ha concesso e che è entusiasta di occuparsi di questi due progetti:

"È un onore entrare nella prestigiosa famiglia Warner Bros. Discovery. La mia gratitudine va a tutto il gruppo per avermi dato l’opportunità di poter contribuire al successo di due progetti così importanti per me. Come artista che da sempre mette cuore e professionalità nel lavoro, intraprendo con grande entusiasmo un nuovo capitolo della mia carriera"

Belen Rodriguez passa a Discovery dopo la parentesi a Mediaset

Per la showgirl argentina si tratta di un'importante opportunità lavorativa: Belen Rodriguez, infatti, è stata lontana dal mondo della tv, dopo l'addio alla conduzione de Le Iene e poi anche di Tu sì que vales. Per diverso tempo si era pensato che l'allontanamento dalle reti Mediaset fosse dipeso dalla nuova politica adottata dalla Rete per i suoi programmi di punta, ma durante un'intervista a Mara Venier lo scorso dicembre 2023, Belen Rodriguez aveva rivelato come stavano le cose.

L'addio ai programmi Mediaset era stato, infatti, una sua scelta, dovuta alla forte situazione di ansia e stress che stava vivendo, dopo aver scoperto dei tradimenti del marito Stefano De Martino.

In quell'occasione, infatti, Belen denunciò sia i presunti tradimenti del conduttore Rai, da cui ha avuto il figlio Sntiago, ma ha anche rivelato di aver vissuto un periodo estremamente buio e complesso, che l'ha spinta a doversi allontanare anche dal lavoro, perché non era in grado di bilanciare carriera e la sua vita personale, vista la forte ansia e depressione di cui aveva iniziato a soffrire.