Grande Fratello, le pagelle della terza puntata di lunedì 23 settembre 2024

News TV

Ieri, lunedì 23 settembre 2024, è andata in onda su Canale5 la terza puntata del Grande Fratello! E, come sempre, ecco le nostre pagelle!

Il Grande Fratello è tornato in onda con la terza puntata, ieri sera, lunedì 23 settembre 2024, su Canale5. Grande spazio dedicato alle dinamiche amorose che sono nate in questi primi giorni di convivenza, nonché all'ingresso di Clayton Norcross, il Thorne di Beautiful. Ma come si saranno comportati gli inquilini della Casa? Scopriamolo insieme con le nostre pagelle!

GF, le pagelle della terza puntata di lunedì 23 settembre 2024

Lorenzo Spolverato: Voto 4 (Ma che bel castello, marcondirondindello)

Di Lorenzo Spolverato siamo già un po' tutti stanchi: è entrato nel reality condotto da Alfonso Signorini con la sua aria giocosa e il bel viso da modello e ha iniziato a creare dinamiche - palesemente finte - con la stessa bravura nella recitazione di Manuela Arcuri in L'Onore e il Rispetto. Spolverato è talmente finto che persino Cesara Buonamici evidenzia che tutti i giochi di seduzione tra lui e Shaila Gatta richiamano tanto i copioni delle commedie erotiche. Caciarone e finto amicone di tutti, entra in confessionale chiamando Signorini "Alfo" e chiedendo di essere chiamato Lollo. Ovviamente, si rende protagonista di una delle peggiori conversazioni sull'amore tossico e dimostra non solo di non capire nemmeno di quanto sia grave quello che dice, ma dà pure la colpa all'ex e a Shaila che lo rende "troppo geloso". E, quando il conduttore gli ricorda che "l'amore tossico è sbagliato, lo sai anche tu spero", annuisce con l'aria di chi, invece, pensa il contrario e continua a blaterare sul suo "castello in aria" che si è costruito perché una bella ragazza ha scherzato e si è mostrata amichevole con lui. "Ma che bel castello, marcondirondirondello" decisamente.

Shaila Gatta: Voto 7 (la Gatta nella Casa che scotta)

Seducente e ammiccante, Shaila Gatta esordisce, dopo aver ascoltato le lagne di Spolverato e di Javier Martinez, con un "ma ci sono tutti questi manzi, perché dovrei accontentarmi di uno" e già qui l'abbiamo amata. Poi viene, in maniera assurda e ingiusta, accusata da Beatrice Luzzi di provocare e attentare al pudore nella Casa. Perché si sa, al GF sempre tutti casti e rispettosi. Alle insinuazioni dell'opinionista Shaila risponde che "non è un problema suo" se i maschietti non riescono a controllare i loro impulsi e anche qui ha ragione. Perché lei scherza e gioca con tutti, ma come decidono di reagire gli altri non è qualcosa che debba controllare. Poi ci ricorda la sua giovane età quando, dopo le parole di Luzzi, chiede preoccupata ddi non voler sembrare qualcuna che non è: cerchiamo, per favore, di non minare l'autostima di una giovane donna, solo perché due maschietti si sono lagnati. Grazie

Beatrice Luzzi: Voto 5 (Bea, ma che ci combini?)

Lei e Cesara Buonamici siedono in studio come il Diavolo e l'Angelo: una di nero vestita, una signora del male dai capelli infuocati, l'altra è in total white e con una calma invidiabile, quasi angelica. Ma, considerazioni stilistiche a parte, questa volta Beatrice Luzzi ci ha un po' (tanto) deluso: proprio lei che nella precedente edizione ci ha più volte detto di essere una donna libera ed è diventata l'eroina di tutti, andando avanti per la sua strada, anche giocando di seduzione con Giuseppe Garibaldi nelle ultime settimane, accusa Shaila Gatta di essere un'eccessiva provocatrice e quando si tocca l'argomento "amore tossico" finisce con il dire che però a volte "lo confondiamo con l'amore totalizzante". Da Mary Poppins siamo passate a un'integerrima Signorina Rottermeier? Ridateci la nostra vera Beatrice Luzzi.

Clayton Norcross e Jessica Morlacchi: Voto 6- (diciamo solo "che cringe!")

Jessica Morlacchi ha realizzato il sogno di tante nonnine che hanno sfamato i nipoti a suon di pasta al forno e puntate di Beautiful, quando ha incontrato Clayton Norcross. E, giustamente, non si ricordava neppure chi fosse, finché non è partita la storica sigla della Soap statunitense. Ma, in fondo, a Jessica non è che importasse molto di Norcross, Thorne e Beautiful: lei voleva solo continuare a fingere di essere a Cortina. Quanto all'attore americano, mascellone e sorriso bianchissimo, entra nella Casa e già spiazza, salutando Helena Prestess con un "Ciao, cavalla". E via giù sempre di più nel tunnel delle cringiate.

Iago Garcia: Voto 8 (Il baddie che volevamo)

L'abbiamo conosciuto con i ruoli da villain nelle Soap spagnole come Il Segreto, ma Iago Garcia sembra essere un baddie anche nella vita reale, o qualunque cosa sia quella che sta vivendo al GF. Osserva tutti con occhi attenti, cataloga movimenti dei coinquilini e all'occasione sentenzia e stende. A Lorenzo Spolverato dà del maleducato perché ha il tono di voce troppo alto e questa è sicuramente una motivazione per la nomination molto più valida del "non ho proprio legato con lui/lei". Gli manca soltanto un micio bianco da tenere in braccio e di sedersi nella penombra di qualche angolo della casa e Iago Garcia potrebbe essere il baddie che piano piano porterà in nomination tutti. E con grande eleganza.

Scopri le ultime news su Grande Fratello