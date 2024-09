Grande Fratello, Lorenzo Spolverato: bufera per le sue dichiarazioni sull'amore tossico [VIDEO]

Gossip TV

Lorenzo Spolverato, uno dei concorrenti della nuova edizione del GF, si è reso protagonista di una frase sull'amore tossico che ha scatenato una bufera sui social. Ecco cosa è successo!

Lorenzo Spolverato è uno dei concorrenti nip della nuova edizione del Grande Fratello: il modello in queste ore si è reso protagonista di un commento sull'amore tossico che ha fatto storcere il naso sul web e ha scatenato una vera e propria bufera sui social.

GF, Lorenzo Spolverato e quel commento sull'amore tossico che ha fatto infuriare il web

Dopo aver ammesso il suo interesse per l'ex velina Shaila Gatta, mostrando un'eccessiva gelosia nei suoi confronti, Lorenzo Spolverato è stato protagonista di un momento molto discutibile nella Casa del GF. Non è insolito che i concorrenti del reality di Alfonso Signorini si rendano protagonisti di commenti che scatenino il fastidio dei fan sui social, ma questa volta le parole del modello hanno scatenato una vera e propria bufera.

Spolverato, infatti, stava chiacchierando con Enzo Paolo Turchi e altri concorrenti del programma, raccontando loro alcuni dettagli sulla sua ultima relazione e definendo l'amore che l'aveva legato all'ex fidanzata come un amore tossico. Il modello non ha voluto svelare il nome della ragazza, ma ha raccontato di averla conosciuta a Milano, quando studiava comunicazione e spettacolo e parlando del legame che aveva avuto con lei ha dichiarato:

"Ma scusa, l'amore tossico non è comunque amore? Tu vedi quanto sono immaturo su questo?"

Il tono scherzoso del nip sulla questione è stato giudicato troppo leggero e superficiale dal web e la situazione non è migliorata quando Lorenzo ha aggiunto a proposito dell'ex: "Non è che la volessi vedre tanto felice, dico la verità".

GF, Lorenzo Spolverato innamorato di Shaila Gatta?

Fin dal suo ingresso nella Casa del GF, Lorenzo Spolverato ha mostrato un certo interesse nei confronti dell'ex velina, tanto che nel giro di poco tempo ha iniziato a mostrare nei suoi confronti un atteggiamento possessivo che non è piaciuto molto alla ragazza.

Dato che Shaila è molto affettuosa e tende ad abbracciare i coinquilini, perché ama molto poter abbracciare le persone a cui tiene, Lorenzo ha invece esordito con un "ma tu ti comporti così anche se sei fidanzata? Abbracci tutti così?". Shaila ha però ribattuto che il suo discorso era tutto scena perché il modello aveva trascorso molto tempo con Helena Prestes e a malapena l'aveva salutata.

Anche il commento di Lorenzo che è seguito ha fatto storcere il naso: "Sono tanto geloso, io finora ho trovato ragazze che mi permettevano di essere morboso. [...]Una scena che hai fatto prima tu non esiste è troppo". Ma anche in questo caso, la velina ha ribattuto ricordandogli che la gelosia non porta da nessuna parte.

Poi continua:

"Io la mia ex non la volevo vedere tanto tanto felice"



Complimenti pisellone hai pestato due merdoni in 20 secondi non è facile ma tu ci sei riuscito #grandefratello pic.twitter.com/RtDH9ZJy9T — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) September 23, 2024

