Claudia Ruffo di Un Posto al Sole è convolata a nozze con il compagno Rocco Pierri: presenti diversi volti della Soap

Claudia Ruffo, alias Angela Poggi di Un Posto al Sole, è convolata a nozze con il compagno Rocco Pierri: presenti alla cerimonia diversi volti della Soap!

Claudia Ruffo, indimenticabile Angela Poggi in Un Posto al Sole, è convolata a nozze sabato 24 maggio 2025 a Capri, sposando il compagno Rocco Pierri. Presenti alla cerimonia numerosi protagonisti della Soap di Rai3, come Ilenia Lazzarin e Patrizio Rispo.

Un Posto al Sole, Claudia Ruffo convola a nozze con il compagno Rocco Pierri

Nella giornata di sabato, 24 maggio, Claudia Ruffo è convolata a nozze con il compagno Rocco Pierri: la coppia ha pronunciato il fatidico sì nella meravigliosa location di Capri, in un weekend di divertimento e festeggiamenti alla presenza di amici e famiglie. Attraverso le stories Instagram della sposa e di diversi invitati, anche i fan della Soap di Rai3 hanno potuto avere un piccolo assaggio delle nozze dell'indimenticabile Angela Poggi di Un Posto al Sole.

Al Municipio di Capri, Claudia Ruffo e Rocco Pierri si sono giurati amore eterno con una cerimonia civile, celebrata dal sindaco Paolo Falco. La coppia ha poi raggiunto i Bagni di Tiberio in barca, per festeggiare con gli amici e le famiglie riunite lì per l'occasione. La sera prima, non sono mancati i festeggiamenti anche per la vittoria del quarto scudetto del Napoli. Claudia Ruffo e Rocco Pierri sono coppia da diversi anni, da quando l'attrice ha divorziato dal primo marito, Mario Cirino Pomicino, da cui ha avuto la figlia Ginevra

Claudia Ruffo di Un Posto al Sole si è sposata: ecco quali altri volti della Soap erano presenti alle nozze

Dopo la cerimonia civile, la coppia ha raggiunto il rinomato ristorante Bagni di Tiberio a bordo di una piccola imbarcazione e lì hanno proseguito i festeggiamenti fino a notte fonda. L'allestimento prevedeva tavoli e addobbi total white e non sono mancati diversi volti della Soap di Rai3 che per anni è stata la sede di lavoro di Claudia Ruffo. Tra gli invitati c'erano Ilenia Lazzarin e Patrizio Rispo, che in Un Posto al Sole interpretano Viola, miglior amica di Angela, e Raffaele, portiere di Palazzo Palladini e zio di Angela. Presente alla cerimonia anche l'attrice Francesca Chillemi.

Per il suo giorno speciale, Claudia Ruffo ha scelto due diversi outfit, cambiando spesso abito e affidandosi all'atelier napoletano Bencivenga Alta Sartoria: durante la cerimonia civile ha indossato un abito a sirena scintillante, con mantella abbinata invece del tradizionale velo, mentre per il taglio della torta ha optato per un modello corto, ricoperto di perline.

