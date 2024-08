Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli è la decima concorrente del cast

News TV

Il cast di Ballando con le Stelle si arricchisce di un inaspettato nome: quello dell'ex opinionista del GF e dell'Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli!

Con un inaspettato annuncio, pubblicato sui canali social ufficiali di Ballando con le Stelle, il cast del dancing show di Rai1 condotto da Lorella Cuccarini si è arricchito con la sua decima concorrente. Stiamo parlando di Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis e opinionista del GF e dell'Isola dei Famosi.

Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli si unisce al cast del dancing show

Sonia Bruganelli è la decima concorrente di Ballando con le Stelle, il dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Insieme a lei, nel cast della trasmissione, anche Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Federica Pellegrini, Massimiliano Ossini, Nina Zilli, I Cugini di Campagna, Alan Friedman, Bianca Guaccero e Luca Barbareschi.

Sul profilo Instagram di Ballando con le Stelle è apparso il video che svela che la decima concorrente del dancing show è l'ex opinionista del Grande Fratello Sonia Bruganelli. Nel video, l'ex moglie di Paolo Bonolis sorseggi a un coktail colorato e rivolgendosi ai followers rivela:

"Sole, mare, bibite ghiacciate... Tutto meraviglioso ma sta per finire perché da settembre sarò anche io a Ballando con le Stelle. Ciao Milly, intanto mi idrato"

L'arrivo di Sonia Bruganelli è una vera sorpresa per i fan di Ballando con le Stelle, soprattutto, perché l'ex opinionista fa coppia, nella vita reale, con uno dei professionisti della trasmissione, il ballerino Angelo Madonia.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia insieme anche nel ballo?

La presenza di Sonia Bruganelli e Angelo Madonia insieme a Ballando con le Stelle implica che li vedremo anche gareggiare in coppia? Come riporta Il Messaggero, sembra che questa opportunità non si presenterà e che, al contrario, i due innamorati saranno "rivali" sulla pista da ballo. La loro relazione è alquanto recente ed è stata confermata dal ballerino solo qualche settimana fa.

Angelo Madonia e Sonia Bruganelli sono stati paparazzati più volte insieme nelle ultime settimane, prima su una spiaggia in Spagna, poi a Roma, a passeggio per la capitale. Il ballerino professionista di Ballando con le Stelle e l'ex opinionista de L'Isola dei Famosi sono perciò al centro del gossip, mentre impazzano i rumors su una probabile relazione. A Novella2000, il ballerino ha risposto che non ha ancora dato una definizione alla loro storia, ma che è qualcosa di molto bello:

"Quello che stiamo vivendo è qualcosa di molto bello. In questo momento preferiamo viverlo così e proteggerlo"

Intanto, l'entrata di Sonia Bruganelli nel cast di Ballando con le Stelle era stata già anticipata da Chi: stando a ciò che riportava la rivista qualche settimana fa, la redazione del dancing show era intenzionata ad accogliere Bruganelli nel cast della prossima edizione:

"Negli ultimi giorni Sonia Bruganelli è stata a Roma per alcuni contatti con Ballando con le Stelle. Senza fare giri di parole: come concorrente non avrebbe di certo a fianco Angelo Madonia, storico ballerino di Milly Carlucci che da qualche settimana si vede assiduamente accanto a Sonia. La proposta da parte del team di Ballando c’è! E se Sonia dovesse accettare, l’idea le piace, la vedremo protagonista in un’altra bellissima sfida. Ma non in coppia con Madonia."

