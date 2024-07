Ballando con le Stelle, Federica Nargi e Francesco Paolantoni sono i primi due concorrenti ufficiali della prossima edizione!

News TV

Con un doppio post sui social, la pagina ufficiale di Ballando con le Stelle ha ufficializzato le prime due concorrenti: si tratta di Federica Nargi e Francesco Paolantoni!

Manca sempre meno alla prossima edizione di Ballando con le Stelle e la pagina Instagram ufficiale del dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci ha finalmente annunciato i primi due concorrenti ufficiali. Si tratta di della showgirl Federica Nargi e del comico Francesco Paolantoni.

Ballando con le Stelle, Federica Nargi e Francesco Paolantoni sono i primi due concorrenti ufficiali

In attesa di veder tornare in tv la nuova edizione di Ballando con le Stelle, la pagina ufficiale del programma ha svelato chi sono i primi due concorrenti ufficiali. Con un video su Instagram è stato annunciato che a gareggiare sulla pista da ballo del dancing show di Rai1 ci saranno Federica Nargi e il comico Francesco Paolantoni.

Su quest'ultimo si erano già diffuse, circa un mese fa, le prime indiscrezioni sulla sua presenza nel programma condotto da Milly Carlucci. Come aveva, infatti, anticipato TvBlog, Paolantoni era stato preso in considerazione per Ballando con le Stelle, dopo l'addio a Tale e Quale Show, nel quale ha fatto sfoggio delle sue doti insieme al collega Gabriele Cirilli negli ultimi anni:

" Francesco Paolantoni resta su Rai1, ma passa dal venerdì di Tale e quale show, al sabato di Ballando con le stelle. In tutto ciò è arrivata anche la benedizione di Carlo Conti relativa a questo passaggio di serata. Milly Carlucci ha voluto chiedere prima a Carlo se fosse d’accordo a “cederle” Francesco Paolantoni e il comandante in campo di Tale e quale show ha detto si. Quindi nella prossima edizione di Ballando con le stelle avremo nel cast il buon Francesco Paolantoni, con tutta la sua simpatia. Il suo compagno a Tale e quale, Gabriele Cirilli ricordiamo lo ha già fatto Ballando"

La nuova edizione del dancing show dovrebbe prendere avvio, come al solito, verso la terza settimana di settembre e arrivare a contrastare i programmi del sabato sera di Canale5, come C'è Posta per Te, almeno fino alle vacanze di Natale.

Federica Nargi e Francesco Paolantoni sono i primi concorrenti ufficiali di Ballando con le Stelle

Gli account ufficiali di Ballando con le Stelle hanno annunciato che Federica Nargi e Francesco Paolantoni sono i primi concorrenti ufficiali del dancing show. Per Federica Nargi si tratterà di una nuova avventura in tv, dopo l'esperienza da velina di Striscia la Notizia insieme a Costanza Caracciolo e dopo aver preso parte a Pechino Express nel 2018 e a Tale e Quale Show nel 2021.

Nel video che svela la sua presenza nel programma, Federica Nargi si mostra in piscina mentre procede a eseguire una serie di tuffi, sotto lo sguardo divertito del marito, l'ex calciatore Alessandro Matri. "Sei scoordinata" la rimprovera bonariamente lui, mentre la showgirl gli risponde ridendo:

"Va beh, mi devo abituare a questi voli perché quest'anno farò parte anche io del cast di Ballando con le Stelle. Ragazzi, non vedo l'ora"

Nel caso di Paolantoni, invece, il comico aveva pubblicato un video in occasione della presentazione dei palinsesti Rai 2024/2025 in cui ballava sulle note di Shake it off di Taylor Swift, salutando poi i fan con un: "Ci vediamo a Ballando con le Stelle, forse...".

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle