Ballando con le stelle, nel cast della nuova edizione un amato comico: ecco di chi si tratta

Arrivano le ultime indiscrezioni sul cast di Ballando con le stelle: tra i protagonisti della nuova edizione del talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci anche il comico Francesco Paolantoni.

Milly Carlucci è già al lavoro per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, il popolare talent show del sabato sera di RaiUno, che tornerà in onda il prossimo autunno. Stando alle ultime indiscrezioni, nel cast troveremo il comico Francesco Paolantoni, già protagonista di altri programmi di successo come Tale e Quale Show e Stasera tutto è possibile.

Francesco Paolantoni nel cast di Ballando con le stelle

Cresce l'attesa per la prossima edizione di Ballando con le stelle. Ma chi saranno i personaggi del mondo dello spettacolo che si metteranno in gioco nel talent show di Rai condotto da Milly Carlucci? Stando alle indiscrezioni lanciate da TvBlog, nel cast ci sarà anche un amatissimo comico televisivo. Stiamo parlando di Francesco Paolantoni, già protagonista indiscusso di altri programmi Rai di successo come Tale e Quale Show di Carlo Conti e Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino:

Francesco Paolantoni resta su Rai1, ma passa dal venerdì di Tale e quale show, al sabato di Ballando con le stelle. In tutto ciò è arrivata anche la benedizione di Carlo Conti relativa a questo passaggio di serata. Milly Carlucci ha voluto chiedere prima a Carlo se fosse d’accordo a “cederle” Francesco Paolantoni e il comandante in campo di Tale e quale show ha detto si. Quindi nella prossima edizione di Ballando con le stelle avremo nel cast il buon Francesco Paolantoni, con tutta la sua simpatia. Il suo compagno a Tale e quale, Gabriele Cirilli ricordiamo lo ha già fatto Ballando.

Per quanto riguarda la giuria di Ballando con le stelle, al momento non è previsto alcun cambiamento. Rivedremo, dunque, dietro il bancone del talent show di Rai 1 i veterani Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Un importante cambiamento riguarda invece la partenza e la lunghezza della trasmissione. Stando a quanto riportato da TvBlog negli ultimi giorni, infatti, Ballando con le stelle potrebbe vedere la sua partenza anticipata alla terza settimana di settembre nonché un aumento nel numero delle puntate, in modo tale da contrastare la concorrenza con il sabato sera di Canale 5.

