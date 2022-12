X Factor, Rkomi e Beatrice Quinta: le parole del cantante sul flirt esploso durante il programma

Gossip TV

A X Factor sembrava nato un amore: quello tra il giudice Rkomi e la concorrente del roster di Dargen D'Amico, Beatrice Quinta. Dopo una serie di rumors e dichiarazioni non molto chiare, arrivano le parole del giudice a rivelare tutta la verità. Ecco cosa ha detto.

Giovedì 8 dicembre è andata in onda la finale di X Factor: a vincere i Santi Francesi, per la gioia del giudice e coach Rkomi. E, proprio lui in questa edizione del talent show di Sky ha fatto molto parlare di sé per le polemiche con il collega Fedez, ma, soprattutto, per il flirt con la concorrente Beatrice Quinta.

X Factor, la versione di Rkomi sul flirt con Beatrice Quinta

Cantante del roster di Dargen D'Amico, Beatrice Quinta ha conquistato il cuore del pubblico con le sue performance e la sua innegabile bravura. Ma, a quanto sembrava, aveva conquistato anche il cuore di Rkomi, rimasto folgorato dal suo sguardo durante un'esibizione. "Ho sentito una connessione - le aveva confessato, imbarazzandola - non so se anche tu l'hai avvertita".

Ma Beatrice Quinta lo aveva freddato, dicendogli di volersi concentrare solo sul suo percorso a X Factor. Pur deluso, Rkomi aveva continuato il flirt e le battute, fin quando però - non si sa per gioco o per involontaria ammissione - aveva definito questo interesse per la concorrente "una gag comica", per di più davanti al giudice e coach di Quinta, Dargen D'Amico.

A rivelarlo la stessa cantante, in un'intervista radiofonica da cui era emerso il suo fastidio per l'atteggiamento contraddittorio di Rkomi. Dopottutto, da parte di lei, i sentimenti erano reali e si era aspettata altrettanta sincerità da parte del giudice.

Intervistato da Vanity Fair, Rkomi a proposito del flirt con Beatrice Quinta avrebbe dichiarato che "le relazioni hanno mille sfumature e a chi ingrandisce le cose non arriva la poesia. Preferirei non parlarne".

Una risposta secca e fin troppo chiara, a cui il cantante avrebbe aggiunto che deve ancora imparare a capire meglio cosa intende lui per amore con la A maiuscola. Ammette di aver idealizzato questo sentimento per la concorrente e che, ad oggi, non sa se riuscirebbe a dare a una relazione lo stesso tempo e impegno che vi avrebbe dato qualche anno fa. Per lui, conclude: "l'amore numero uno in questo momento è e sarà la musica". Più chiaro di così...

