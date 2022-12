X Factor, Rkomi e Beatrice Quinta, la verità dietro il flirt scoppiato in trasmissione

Gossip TV

A X Factor il giudice Rkomi si è dichiarato molto interessato alla concorrente Beatrice Quinta. E non da un punto di vista esclusivamente musicale. Ora, a parlare è la concorrente che svela la verità dietro il flirt. Ecco cosa ha detto.

A X Factor è nato un flirt molto interessante e che ha già fatto impazzire i fan del programma di Sky: quello tra il giudice Rkomi e la concorrente Beatrice Quinta. Ma, forse, non è tutto rose e fiori e la cantante ha svelato cosa è successo davvero.

Beatrice Quinta su Rkomi: "Per me era reale, per lui..."

La scintilla era scoccata qualche settimana fa, in occasione della performance della concorrentedel roster di Dargen D'Amico. Beatrice Quinta si era esibita davanti ai giudici con Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti e Rkomi non le aveva tolto gli occhi di dosso. Alla fine dell'esibizione era scattata la confessione da parte di lui: "Ho sentito qualcosa, quando cantavi e mi guardavi. E volevo sapere se era lo stesso per te".

In quell'occasione, la concorrente era apparsa imbarazzata e aveva liquidato il tutto con un generico "Ne parliamo dopo X Factor", preferendo concentrarsi sulla sua carriera e sul percorso nel talent condotto da Francesca Michielin, con cui Rkomi non ha un rapporto idilliaco. Ma, cosa è cambiato da allora?

Intervistata da RTL 102.05, Beatrice Quinta ha confessato cosa c'era davvero dietro il flirt con Rkomi. Una confessione che ha lasciato l'amaro in bocca, dato che, a quanto pare, per il giudice di X Factor si è trattato solo di una gag, non di reale interesse. Infatti, nel corso dell'ultimo live, Rkomi avrebbe detto:"Al di là della gag, Dargen, smettila".

Parole che lasciavano intendere molto chiaramente che per lui questo sentimento non era altro che uno scherzo. Durante l'intervista, Beatrice Quinta ha così risposto alle parole del giudice:

"Ho cambiato performance all'ultimo perché le parole di Mirko mi avevano stranita. Nella performance dovevo andare da Mirko e lo dovevo guardar male, ma l'ho cambiata all'ultimo. Ha detto questa cosa della gag che mi ha fatto stranire. Il flirt tra noi per me era reale. A quanto pare, per lui no, allora io ho detto: 'Ah, ok, va bene amo, me ne trovo un altro, qual è il problema?'. Così sono andata da Dargen D'Amico".

Scopri le ultime news su X Factor