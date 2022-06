X Factor, maretta tra Fedez e Ambra Angiolini: il gossip

Gossip TV

Sembra che due i giudici di X Factor non si sia presi in simpatia e che lo scontro sia inevitabile.

La nuova edizione di X Factor è al centro della curiosità dei telespettatori, soprattutto dopo l’annuncio di una giuria tutta nuova e della conduzione affidata a Francesca Michielin. Sebben da fuori sembra che sia tutto rose e fiori durante le Audition, un’indiscrezione vorrebbe Ambra Angiolini e Fedez ai ferri corti.

X Factor, Fedez e Ambra Angiolini non si sopportano?

Sky ha deciso di fare le cose in grande per la nuova edizione di X Factor, lasciano gli appassionati del talent show senza parole e con un mare di curiosità per la messa in onda in autunno. Negli ultimi giorni sono iniziate le Autidion, ovvero la primissima fase per la selezione dei talenti che potranno presentarsi sul palco in modo ufficiale, e la giuria è al lavoro per cercare i cantanti più interessanti che si sono presentati ai casting.

Su profili social ufficiali e non sono apparsi i primi video che riguardano Fedez, Rkomi, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico, i quali sembrano molto positivi rispetto a questa avventura e anche una giuria ben affiatata, sotto la guida della presentatrice Francesca Michielin. Ma questa, secondo il settimanale Chi, potrebbe essere una mera impressione, dato che si vocifera che tra Fedez e Ambra non corra buon sangue.

“Sono iniziate le riprese della nuova edizione di X Factor. In giura Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico, che hanno già iniziato a postare i fuori onda delle registrazioni. Ma c’è un particolare: Fedez non tagga mai la Angiolini, al contrario di Rkomi e Dargen D’Amico. Come mai? Tra i due cantanti non è scattato il feeling e ci sono già stati scontri infuocati per le scelte dei cantanti”.

L’indiscrezione, assolutamente non confermata dai diretti interessati, apre a diversi quesiti, al momento del tutto irrisolti. Nel frattempo, Fedez ha ricevuto una bellissima sorpresa dalla sua famiglia: Chiara Ferragni si è presentata ai casting insieme ai figli Leone e Vittoria, per augurare buona fortuna al marito.

