Wanda Nara sempre più vicina a L-Gante: "Ci sono ottime vibrazioni"

Gossip TV

La showgirl argentina ha ormai archiviato l'amore per Mauro Icardi, almeno questo è quello che emerge dalle ultime sue dichiarazioni che la vedono coinvolta sempre di più con il rapper argentino L-Gante. Vediamo cosa ha detto.

Sembra ormai un lontano ricordo il matrimonio tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Dopo il tentativo di riappacificazione alle Maldive, la coppia si è definitivamente allontanata. Inoltre, appare evidente come il cuore della showgirl si stia dirigendo verso L-Gante, il rapper argentino con cui non c'era stata altro che amicizia e collaborazione lavorativa.

Wanda Nara su L-Gante: "Nonostante la differenza d'età con lui sto bene"

Dopo essersi mostrata sui social con lui, durante la semifinale di Argentina-Croazia, Wanda Nara ha anche rilasciato una dichiarazione che sembra davvero non lasciare adito a dubbi. Se non fosse bastato il bacio che la manager e il rapper si sono scambiati, a confermare che con Mauro Icardi l'amore è ormai finito, possiamo aggiungere anche queste sue ultime parole. A Hola! Nara ha confessato che sente delle ottime vibrazioni quando sta con L-Gante, nonostante abbiano alcuni anni di differenza - lei ne ha appena compiuti 36, lui 22.

Al momento, tuttavia, Wanda Nara non vuole sbilanciarsi e considera il rapporto con L-Gante ancora come una conoscenza iniziale: "Non posso dirvi che nel futuro non succederà nulla con lui. Non ho pregiudizi. Negli ultimi tempi molti uomini si sono avvicinati a me e posso dirvi che se c'è qualcoda che Elian ha di più è la sua autenticità".

Nonostante, quindi, appaia certo che con L-Gante qualcosa c'è, la manager ci ha tenuto a precisare che loro due sono molto diversi, si trovano in due momenti diversi della loro vita. A corteggiarla, confessa, ci sono tanti candidati, alcuni anche molto famosi, ma per il momento, Nara non è intenzionata già subito a riprovarci:

"Sono stata sposata a lungo, 7 anni con Maxi e 10 con Mauro. Ma, io non chiudo la porta a nessuno. Non direi mai di non voler stare con questa persona. Se c'è qualcuno pronto a rendermi felice, che ha rispetto per me e sa che sono una madre, è il benvenuto. La priorità per me sono i miei cinque figli, se vuole me, deve accettare anche loro"

In merito al tentativo di riconciliazione con l'ex marito, iniziato alle Maldive, Wanda Nara non ha dubbi: è stato l'ultimo tentativo, ma ormai i rapporti tra loro si sono rotti e per lei, almeno, non è più possibile tornare indietro. Anche a Verissimo, la donna aveva confessato a Silvia Toffanin di desiderare solo la tranquillità per la sua famiglia e per come le cose sono ora, con Icardi questa pace non è possibile.