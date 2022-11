Wanda Nara, le dichiarazioni del suo avvocato sulla separazione da Mauro Icardi

Continua la lotta a colpi di news e dichiarazioni sulla separazione tra la showgirl e manager argentina Wanda Nara e il calciatore Mauro Icardi. Ora, a intervenire nella questione è l'avvocato di Wanda Nara, Ana Rosefeld con una rivelazione sulla separazione

Durante la trasmissione de La noche de Mirtha, seguitissimo programma argentino, è stata intervistata Ana Rosefeld, avvocato e amica di Wanda Nara. in merito alla difficile separazione dal marito, Mauro Icardi, l'avvocata avrebbe dichiarato:

A quanto pare, sono vere le voci che circolano sui tentativi di Icardi di riconquistare l'ex moglie: poco tempo fa, infatti, il calciatore si era recato in Argentina, a Buenos Aires, secondo alcuni per riaccendere la fiamma tra lui e l'ex moglie, ma Ana Rosefeld racconta ben altro:

"Mi hanno chiesto di essere lì per assistere al momento in cui ha firmato la separazione e la mandò in Italia dove hanno il domicilio. Ha firmato davanti a me e io sono autorizzata a dirlo.”