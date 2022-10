Wanda Nara, continua lo scontro con Mauro Icardi: licenziamento e assegno bloccato

Gossip TV

Non si placano gli scontri tra Wanda Nara e l'ex marito Mauro Icardi. Il calciatore l'ha licenziata e ha provveduto a bloccarle l'assegno dovuto. Scopriamo insieme cosa è successo.

Non sta proseguendo affatto bene la fine della relazione tra la manager Wanda Nara e l'ex marito e calciatore Mauro Icardi. Le ultime su di loro li vedono ai ferri corti a causa di importanti questioni economiche.

Wanda Nara: Mauro Icardi l'ha licenziata come manager

Dopo le indiscrezioni che la vedevano protagonista con il rapper L-Gante, con cui avrebbe iniziato una storia, Wanda Nara torna al centro del gossip a causa dell'ultima mossa dell'ex marito Mauro Icardi.

La showgirl argentina aveva annunciato la separazione da Icardi ed era volata in Argentina. Lì, l'ex marito l'aveva raggiunta, sperando in una riconciliazione. Il tentativo fallito si era sommato alle prime foto che vedevano Wanda Nara in compagnia del rapper L-Gante. I due sono apparsi insieme in un video dell'artista e le foto sembrerebbero confermare la storia.

Evidentemente, tutto questo ha portato Icardi a compiere una mossa decisiva: il calciatore ha licenziato l'ex moglie dal ruolo di manager e le ha bloccato un assegno consistente che le doveva.

Infatti, recentemente Mauro Icardi ha iniziato a giocare per la squadra turca Galatasary e in quanto sua manager Wanda Nara aveva diritto a un compenso per aver contribuito al passaggio dal PSG alla squadra di Istanbul. Un compenso alquanto consistente, considerando che si tratta di un assegno di un milione di euro che, però, il calciatore ha provveduto a bloccare,

Sulla questione sembra si stiano sbizzarrendo anche le riviste e i giornali turchi che smentirebbero le azioni del calciatore.