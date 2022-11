Gossip TV

Wanda Nara, i vicini vogliono portarla in tribunale con una pesante accusa. Cosa è successo?

di Maria Castaldo 13 novembre 2022

Guai in vista per Wanda Nara: i suoi vicini vogliono farle causa per abusivismo edilizio e trascinarla in tribunale. Scopriamo insieme cosa è successo.