Viva Rai2! trovata la nuova location? Ecco cosa ha dichiarato Fiorello!

Per la prossima stagione di Viva Rai2! potrebbero aver trovato la tanto desiderata location? Ecco cosa ha detto Fiorello.

Con l'annuncio dei palinsesti della nuova stagione televisiva della Rai, il pubblico ha notato l'assenza di Viva Rai2! uno degli appuntamenti mattutini più seguiti della rete di Stato. Condotto da Fiorello, lo show si è rivelato un contenitore originale e appassionante, ma ha anche provocato disguidi con gli abitanti di Via Asiago, dove si svolgeva ogni mattina, a partire dall'alba, la diretta della trasmissione.

Viva Rai2! Fiorello aggiorna i fan sulla location

L'assenza dai palinsesti è stata spiegata con un semplice motivo logistico: Via Asiago non può essere utilizzata come location. Infatti, gli inquilini dei palazzi della strada si sono fortemente lamentati per la confusione delle riprese già dalle prime ore del mattino, così, i vertici Rai, hanno deciso di mettere in stand by il programma, altrimenti, già rinnovato per una seconda stagione.

Il problema della location è stato evidenziato anche da Fiorello stesso, il quale in un primo momento ha chiesto al pubblico di non credere alle fake news ciroclanti sul web: la Rai non ha cercato alcun accordo economico con gli abitanti di Via Asiago, ma si è messa alla ricerca di una nuova location. Nel caso in cui non si dovesse trovare, allora, il programma non ripartirà. Fiorello ha però preso la parola sui social e ha rilasciato un brevissimo messaggio, tuttavia, molto significativo.

Su Twitter, infatti, Fiorello ha condiviso questo aggiornamento sulla location di Viva Rai2! dando speranza ai fan:

"Ci siamo quasi. #location #vivarai2"

Non ci resta, dunque, che tenere le dita incrociate e aspettare nuovi aggiornamenti, in attesa di poter rivedere Fiorello e il suo team alle prese con le avventure di Viva Rai2!