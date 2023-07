Palinsesti Rai: tutte le novità della stagione televisiva 2023/2024!

Gossip TV

Oggi, 7 luglio, è stata presentata l'offerta televisiva dei Palinsesti Rai per la stagione 2023/2024: diversi novità, graditi ritorni e riconferme di alcuni dei programmi che hanno fatto la fortuna delle reti Rai!

Palinsesti Rai, ecco tutte le novità per la stagione televisiva 2023/2024!

Rai ha presentato a Napoli la nuova programmazione della stagione televisiva 2023/2024, confermando alcuni dei suoi cavalli di battaglia, come Tale e Quale Show che tornerà con la conduzione di Carlo Conti dal 22 settembre, così come è confermata Milly Carlucci per la nuova stagione di Ballando con le Stelle, in onda su Rai1 a partire da sabato 21 ottobre fino al 23 dicembre, e Amadeus che rivedremo ad Affari tuoi (dal 10 settembre al 5 febbraio) e a L'Anno che verrà con cui daremo il benvenuto al 2024. Spazio alla musica con The Voice Kids condotto da Antonella Clerici, Arena Suzuki e Sanremo Giovani (20 dicembre), entrambi condotti da Amadeus, a cui si affiancheranno i Tim Music Awards condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. I vincitori di Sanremo Giovani avranno accesso alla categoria Big per la 74esima edizione del Festival di Sanremo, confermata per febbraio 2024.

Tra le novità più attese: Pino Insegno che condurrà dal 18 settembre al 22 dicembre Il mercante in fiera, la riedizione del classico gioco, in cui tre concorrenti si sfideranno in astuzia e strategia. Dal 1°gennaio 2024, Insegno subentrerà a Flavio Insinna alla conduzione de L'Eredità, in onda alle 18.45 su Rai1. Questa nuova stagione segnerà anche il ritorno di Caterina Balivo con un nuovo programma di intrattenimento nella fascia pomeridiana: La volta buona dall'11 settembre. Riconfermata Antonella Clerici con È sempre mezzogiorno. Grande assente Fiorello con Viva Rai2! A chiarire le motivazioni ci ha pensato Roberto Sergio, amministratore delegato Rai:

"Fiorello ha fatto uno dei programmi di più grande successo, una delle cose più innovative con una formula incredibilmente nuova, che abbiamo avuto la fortuna di avere a nostra disposizione. Rosario vorrebbe proseguire, ma in quella strada [Via Asiago ndr] ci abitano delle persone e ci sono dei condomini. Cercheremo di ragionare coi condomini di Via Asiago per trovare una soluzione che permetta a Rosario di riprendere questa trasmissione."

Raddoppia l'appuntamento con Belve condotto da Francesca Fagnani, in onda il martedì e il mercoledì e confermato anche il ritorno di Alessia Marcuzzi con la nuova stagione di Boomerissima. Marco Lioni condurrà fino al 31 dicembre Reazione a Catena, per poi lasciare spazio a L'Eredità. Tiberio Timperi e Anna Falchi alla conduzione de I Fatti Vostri, mentre Beppe Convertini, Monica Setta e Ingrid Muccitelli saranno alla guida di Unomattina in Famiglia. Spazio all'entertainment con De Martino Show, nuovo show di ispirazione teatrale condotto da Stefano De Martino, uno dei volti simbolo del palinsesto Rai, in onda giovedì 14 e 21 dicembre.