Viva Rai2! Svelata la data d'inizio della seconda stagione della trasmissione con Fiorello

Viva Rai2!, l'amato programma di Rosario Fiorello, farà ritorno in tv per una seconda stagione: ecco quando andrà in onda!

Viva Rai2! è uno dei programmi che più hanno entusiasmato il pubblico della rete lo scorso inverno: Fiorello ha, infatti, saputo creare un contenitore in grado di appassionare e divertire i telespettatori sin dalle prime ore del mattino, fascia oraria in cui la trasmissione andava in onda. E, finalmente, dopo le incertezze sul ritorno di una seconda stagione, sembra che sia stata rivelata anche la data d'inizio per la prossima edizione.

Viva Rai2! svelata la data d'inizio della seconda stagione del programma di Fiorello

La prima edizione di Viva Rai2! era trasmessa in diretta tv da Via Asiago, una delle storiche sedi Rai: fin dall'alba, sotto la supervisione di Rosario Fiorello si alternavano momenti di ballo, sketch comici e interviste semi serie con alcuni dei personaggi del mondo dello spettacolo del momento. A Viva Rai2! sono stati ospiti, ad esempio, diversi artisti, come Giorgia, ma anche il vincitore di Amici22 Mattia Zenzola. Una prova di come il conduttore siciliano abbia sempre saputo conoscere con attenzione i gusti del pubblico che guardava il suo programma.

Tuttavia, i continui rumori nella strada e la presenza di un set quasi permanente e delle attività di ripresa fin dall'alba avevano spinto gli inquilini di Via Asiago a protestare e così, per la seconda stagione, il programma aveva dovuto cercare una nuova location.

Dopo diverse ricerche sembra che il luogo prescelto sia il Foro Italico, sede di un altro programma Rai molto seguito: Ballando con le Stelle. La conferma della scelta del luogo era arrivata con il primo promo, diffuso sui social dai profili ufficiali della trasmissione. La nuova Glass Room sarà molto più ampia e sarà allestita nel parcheggio del ocmplesso sportivo del CONI.

Ma, ora, stando a quanto riferisce TvBlog, anche la data d'inizio ufficiale della seconda stagione è stata svelata: Viva Rai2! andrà in onda a partire dal 6 novembre e dovrebbe proseguire fino al mese di maggio 2024. Al fianco di Fiorello torneranno Fabrizio Biccio e Mauro Casciari. Riconfermato anche il ritorno del corpo di ballo, diretto da Luca Tommasini e di cui hanno fatto parte anche alcuni ex allievi del talent di Maria De Filippi.