Viva Rai2! Il primo spot mostra la nuova location del pogramma di Fiorello!

Gossip TV

Viva Rai2! tornerà per una seconda stagione, come conferma lo spot diffuso dalla Rai, in cui si vede anche la nuova location del programma condotto da Fiorello!

Viva Rai2! tornerà per una seconda stagione: sembra oramai tutto pronto per il ritorno dell'applaudito programma mattutino condotto da Rosario Fiorello. Dopo le polemiche da parte degli abitanti di Via Asiago, storica sede della Rai e della prima stagione della trasmissione, a causa dell'eccessiva confusione creata dagli addetti ai lavori sin dalle prime ore dell'alba, è stato diffuso un primo spot che mostra anche la nuova location.

Viva Rai2! Il programma di Fiorello tornerà per una seconda stagione: ecco il video diffuso dalla Rai con la nuova location!

Durante la presentazione dei palinsesti Rai per la stagione televisiva 2023/2024, i fan di Viva Rai2! erano rimasti sorpresi e delusi dalla mancanza del programma all'interno della fascia mattutina di Rai2. La trasmissione di Fiorello, infatti, ha registrato fin dalle prime puntate un ottimo indice di gradimento, confermandosi come uno degli appuntamenti più seguiti dal pubblico della rete, tanto da meritare una versione speciale in occasione del Festival di Sanremo, con tanto di cambio di messa in onda e nuovi contenuti, creati appositamente per la fascia notturna del dopo Festival.

La seconda stagione non era stata confermata a causa della querelle nata con gli abitanti dei condomini di Via Asiago, disturbati dall'eccessivo rumore per le riprese, in diretta sin dalle prime ore dell'alba. Fiorello aveva smentito qualsiasi accordo preso con i condomini della storica strada, affermando che l'intenzione della Rai era di trovare una nuova location: quella era l'unica condizione che avrebbe permesso alla trasmissione di tornare, altrimenti, non se ne sarebbe fatto nulla. Qualche mese fa, Fiorello aveva aggiornato i fan, affermando di aver trovato un luogo adatto al programma e, finalmente, Rai2 ha diffuso il primo spot che mostra la nuova location e conferma ufficialmente il ritorno di Viva Rai2!.

Il breve filmato, diffuso sui social anche dall'amministratore delegato di Rai, Roberto Sergio, è stato trasmesso per la prima volta in tv, ieri sera, lunedì 21 agosto, prima della nuova puntata di TecheTecheTe. La location non è stata identificata con precisione: si tratta di uno spiazzo circondato da alberi e in sottofondo si sente il frinire delle cicale. L'unico indizio che sia davvero il luogo prescelto per le riprese della trasmissione è la scritta che compare poco dopo in sovraimpressione:

"Prossimamente su Rai2 ore 7.15"

Secondo LaPresse la location è situata al Foro Italico, in un quartiere di Roma nord: Forello ha voluto ringraziare con un messaggio i tanti fan dei vari quartieri di Roma che avevano offerto la propria zona come location, a dimostrazione che il suo programma è davvero tra i più amati della rete.