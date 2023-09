Viva Rai2, lo spot in tv conferma quando inizia il programma di Fiorello!

Gossip TV

Viva Rai2! tornerà presto in tv: lo spot conferma quando potremo rivedere Fiorello e il suo programma!

Grazie a un tweet del canale ufficiale di Viva Rai2! sappiamo finalmente quando tornerà in onda il programma condotto da Fiorello che accompagna i telespettatori nelle mattine su Rai2.

Viva Rai2! Lo spot svela quando inizierà il programma di Fiorello

La prima stagione di Viva Rai2! si era conclusa con un grande successo di pubblico e di ascolti, ma anche con un importante interrogativo: il programma sarebbe tornato per una seconda edizione? Dati i problemi causati agli inquilini di Via Asiago, la Rai aveva messo in stand by il contenitore mattutino condotto da Fiorello. La nuova location è stata trovata al Foro Italico di Roma, come aveva svelato lo stesso conduttore, confermando il ritorno del suo programma per una seconda stagione.

Nel video pubblicato su X dal canale ufficiale del programma possiamo conoscere la data d'inizio della nuova edizione di Viva Rai2!: il programma tornerà in tv a partire dal 6 novembre, tutte le mattine, dal lunedì al venerdì alle ore 7.00, anticipandosi di un quarto d'ora rispetto alla precedente stagione. Il tweet svela, inoltre, i vari protagonisti del programma, rappresentati come fuorilegge e accusati proprio "schiamazzi e disturbo della quiete pubblica" e di molti altri crimini:

"Questi criminali sono ricercati per i seguenti capi d'accusa: schiamazzi notturni e disturbo della quiete pubblica, rumori molesti, oltraggio al pudore ed evasione del canone Rai. Chi li catturasse è pregato di consegnarli a Viva Rai2! Ogni mattina, dalle 7 su Rai2"

In sequenza, compaiono il conduttore Rosario Fiorello, Fabrizio Biggio, Mauro Casciari, Ruggiero Del Vecchio e Roberto Sergio, amministratore delegato Rai. Torneranno anche il corpo di ballo, che vanta diversi volti di Amici e che sarà diretto da Luca Tommasini. Non ci resta che attendere il 6 novembre per scoprire cosa avrà in serbo per il suo pubblico Fiorello.