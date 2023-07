Viva Rai2! Fiorello svela la verità sul ritorno del programma!

Gossip TV

Nella giornata di venerdì 7 luglio la Rai ha presentato i palinsesti della prossima stagione e grande assente è risultato Viva Rai2! il programma di Fiorello, che ha svelato quando ritornerà in tv!

La presentazione dei palinsesti Rai per la stagione televisiva 2023/2024 ha evidenziato un'assenza che non è passata inosservata: quella di Fiorello e del suo programma Viva Rai2!.

Fiorello spiega se Viva Rai2! tornerà in tv!

Con Viva Rai2! Fiorello si è confermato, ancora una volta, non solo un ottimo conduttore, ma anche innovatore della tv: il suo programma, che andava in onda nella fascia mattutina su Rai 2 e, in occasione del Festival di Sanremo, ha dato vita anche a un'edizione straordinaria da dopofestival, ha registrato ottimi ascolti, tanto che il pubblico ha dato per scontato che sarebbe stato rinnovato per una seconda stagione.

Purtroppo, alla presentazione dei palinsesti dell'autunno/inverno 2023-2024, Viva Rai2! è risultato il grande assente: il motivo è presto detto e ha a che vedere con le lamentele dei condomini di Via Asiago, sede della messa in onda delle puntate, che venivano trasmesse in dirette fin dalle prime ore del mattino. I residenti della strada si sono coalizzati per chiedere a gran voce che il programma non venisse più girato lì nella storica via, in modo da non disturbarli. A sorpresa, dopo diversi rumors, è intervenuto lo stesso Fiorello a chiarire la questione e smentire i vari rumors che circolavano sul programma:

"Ciao amici, sto leggendo articoli che riguardano il programma. Per chi avesse seguito, si parla addirittura che la Rai è pronta a dare soldi ai condomini di Via Asiago. Ci sono strumentalizzazioni, vi dico io come stanno le cose. Chi meglio di me può dirvi la verità. Primo, io rinnovo le scuse agli abitanti di via Asiago per il casino arrecato. Noi pensavamo di fare Viva Rai2! dentro il glass, anche i balletti, Poi invece la cosa si è sviluppata fuori con il casino che è successo e il pubblico che arrivava da tutta Italia. Il secondo punto, il più importante, è che il programma, se si dovesse fare, non si farà in via Asiago. Quindi, finitela di dire che saranno pagati i condomini. Siamo alla ricerca di una nuova location, se la troviamo, si farà, altrimenti Viva Rai2! sarà solo un lontano ricordo. Via Asiago, ora, può dormire sonni tranquilli"