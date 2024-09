Verissimo, Paola Caruso svela come sta oggi il figlio Michele: "Danno irreversibile, ma io non mi arrendo" [VIDEO]

Gossip TV

Paola Caruso è stata ospite a Verissimo oggi, sabato 28 settembre, e ha aggiornato sulla drammatica vicenda del figlio Michele.

Paola Caruso è stata ospite a Verissimo, oggi sabato 28 settembre 2024, per aggiornare Silvia Toffanin e il pubblico di Canale5 sulle drammatiche condizioni di salute del figlio di 5 anni, il piccolo Michele. Due anni fa, durante una vacanza in Egitto, per curare una febbre che aveva colpito il bambino, uno dei medici locali gli ha iniettato una sostanza che, purtroppo, ha danneggiato il nervo sciatico, obbligando il bambino a camminare con un tutore. A distanza di due anni da quel tragico incidente, Paola continua a lottare per garantire una possibilità di guarigione al figlio.

Verissimo, Paola Caruso sul figlio Michele: "Il danno che ha subito è irreversibile"

A due anni di distanza da quella vacanza che si è trasformata in un incubo e dopo una delicata operazione che, purtroppo, non ha dato gli esiti sperati, Paola Caruso è tornata a raccontare come sta oggi il figlio Michele: da bambino sano, vivace e spensierato, il piccolo è ora costretto a camminare usando un tutore, incapace di comprendere appieno la sua nuova condizione, che, stando anche a ciò che ha rivelato il volto di Avanti un altro, non sarebbe reversibile:

"L'operazione non ha migliorato la situazione, ha sbloccato il nervo ma era troppo danneggiato. Non è stato risolutivo. Il nervo è stato talmente danneggiato che l'operazione non ha avuto la funzione che avrebbe dovuto avere"

Michele, ha proseguito Caruso, non riesce a esprimere il suo disagio interiore, la sofferenza che prova nel non poter più correre e saltare come prima: "All'inizio chiedeva quando avrebbe tolto il tutore, che odia. Adesso è un anno che non mi chiede più di toglierlo."

La showgirl ha raccontato che, dopo l'operazione fallimentare a cui si è sottoposto il figlio la scorsa primavera, ha deciso di volare oltreoceano e chiedere il parere di un'equipe di medici di un noto centro del Minnesota. Dopo giorni di esami e analisi, purtroppo, l'esito è arrivato come una doccia fredda:

"Il danno è stato troppo forte ed è permanente. Ad oggi non c'è una tecnica che può recuperare la gambina di mio figlio. La sua gamba e il suo piede non cresceranno. Mi hanno proposto un intervento palliativo, che potrebbe aiutarlo a recuperare almeno un po' la funzione della gamba, ma dopo questo intervento dovrebbe stare fermo per tre mesi."

Nonostante la disperazione, evidente dalle lacrime e dal tono rotto della voce, Paola Caruso ammette che non ha intenzione di arrendersi: quando potrà aiuterà Michele a sottoporsi a questo intervento e farà di tutto per permettere a suo figlio di ricominciare a camminare.

Verissimo, Paola Caruso e il sostegno del compagno Gianmarco: "Lui si prende cura di noi, non so come farei senza"

A darle speranza, in questo periodo buio, è stato anche un inaspettato amore, comparso proprio quando lei e Michele si sono ritrovati soli: il suo compagno Gianmarco. La showgirl e l'uomo hanno iniziato a frequentarsi poco dopo l'incidente del piccolo e la presenza dell'uomo è stata un grande conforto per Paola:

"Mi supporta, ma per davvero, è amorevole, attento, anche con Michele. Non pensavo potesse esistere qualcuno così, gli uomini non fanno mai queste cose."

La showgirl ha rivelato di essere stata molto criticata sia per la sua relazione con Gianmarco, per l'aiuto anche concreto che a volte le ha dato, ma anche perché ha deciso di tornare a lavorare ad Avanti un altro: "Mi hanno criticata anche per essere tornata a lavorare, ma non solo. Se pubblico una foto in costume mi dicono che sembro troppo magra. Ma il dolore ti cambia, ti trasforma. Non auguro a nessuna mamma di passare quello che sto passando io."