Paola Caruso, il figlio Michele è in ripresa e inizia di nuovo a camminare

Gossip TV

La vicenda che ha colpito Paola Caruso e suo figlio Michele, di soli 4 anni, è stata spaventosa e il piccolo non si è ancora ripreso del tutto. Tuttavia, la showgirl ha mostrato i primi progressi del piccolo, condividendo con i fan la sua gioia. Vediamolo insieme.

Paola Caruso ha vissuto attimi difficili a causa della situazione del piccolo Michele, di soli 4 anni. La showgirl e attrice ha raccontato a Silvia Toffanin a Verissimo di una tremenda disgrazia che il figlio ha subito e che gli ha impedito di poter camminare. Ma, sembra che, finalmente, stia rispuntando il sole per lei e il bambino.

Paola Caruso, attimi di gioia per il piccolo Michele

Ospite a Verissimo, Paola Caruso ha raccontato che in seguito a una febbre molto alta che avrebbe colpito suo figlio, mentre erano in vacanza all'estero, il bambino sarebbe stato curato da un medico locale, il quale gli ha iniettato un farmaco considerato tossico e pericoloso per i soggetti infantili. La puntura gli avrebbe provocato una paralisi del nervo sciatico e il piccolo si ritroverebbe perciò a non riuscire a camminare.

Una vicenda spaventosa, soprattutto, perché coinvolge un bambino e che ha spinto la showgirl a fare causa al medico proprio per evitare che altri casi simili si ripetano. Caruso ha raccontato che prima che il piccolo riprenda le complete funzioni motorie dovranno passare diversi mesi e molta fisioterapia. Per fortuna, sembra che già stia lentamente migliorando. La showgirl, infatti, ha condiviso con i fan alcune foto di una gita al Museum of Dreamers di Milano, dove si sono recati in visita lei e Michele.

L'attrice ha mostrato i piccoli ma progressivi miglioramenti che suo figlio sta compiendo e le foto mostrano madre e figlio felici nelle varie stanze della mostra: Michele può camminare solo grazie ad un tutore, ma la speranza è che possa recuperare presto e tornare a camminare senza aiuti esterni. A corredo delle foto, Paola Caruso ha aggiunto la frase: "Chi sogna può raggiungere obiettivi inimmaginabili", un augurio di speranza per il suo bambino.