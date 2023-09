Verissimo, Paola Caruso aggiorna Silvia Toffanin sulle condizioni del figlio Michele

Gossip TV

Paola Caruso è stata nuovamente ospite a Verissimo per raccontare l'evoluzione della storia di suo figlio Michele. Vediamo insieme cosa ha raccontato.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ieri domenica 24 settembre, Paola Caruso ha raccontato come prosegue la delicata vicenda che ha visto protagonista suo figlio, Michele, di soli 4 anni. Durante una vacanza in Egitto, il bambino ha contratto una forte febbre, curata da un medico locale con un medicinale che, è venuto fuori dopo, era tossico per i bambini e considerato illegale in diversi paesi. Più volte ospite in trasmissione, Caruso ha rivelato il lungo calvario del figlio, che a causa dell'iniezione ha perso l'uso della gamba sinistra e che ora soltano sta recuperando grazie a una delicata operazione.

Il racconto di Paola Caruso ha attirato l'attenzione e le simpatie del pubblico: in diverse occasioni la showgirl ha condiviso con la conduttrice di Verissimo i diversi aggiornamenti riguardanti le condizioni del figlio Michele. Il piccolo ha subito una paresi del nervo sciatico e solo una delicata operazione ha aiutato il piccolo a ritrovare l'uso della gamba.

In studio, Paola Caruso ha voluto condividere le sue emozioni nel vedere la sofferenza del figlio e il lungo calvario che hanno attraversato:

"Ho il cuore lacerato da quasi un anno. Operarlo era l'unica speranza per farlo camminare di nuovo. Per una mamma sei ore di intervento a un bambino così piccolo...non sai come va, cosa può succedere. Ti addormentano un figlio con l'anestesia totale...Pensi mille cose. Quindi avevo anche paura di farlo operare. Dicevo: 'Per una puntura- che la fanno al giorno milioni di persone - guarda cosa è successo'. Chissà cosa può succedere in un intervento di sei ore, avevo paura ad affrontare questo intervento. Ero terrorizzata."

La showgirl ha svelato che è stato solo grazie all'intervento dei medici che si è convinta e che ha cercato di rassicurare il suo bambino, ricordandogli che sarebbe stata accanto a lui in ogni momento. Solo quando Michele ha riaperto gli occhi dopo l'intervento, Paola ha iniziato a stare meglio, anche perché l'operazione era molto delicata ed era l'unica in grado di ripristinare il corretto flusso dopo il danno provocato dall'iniezioni intramuscolo di dicembre 2022. A oggi, il piccolo continua a fare fisioterapia per cercare di recuperare al massimo le sue capacità:

"Io mi sento impotente ed è la cosa più brutta per una madre. Anche perché lui adesso capisce, mi dice 'mamma voglio spaccare questo tutore, non ce la faccio piùì. E urla, vedere mio figlio così mi devasta. Con lui sono calmissima, ma dentro... ho un senso di colpa. Cammina con il tutore, corre, ma inciampa non ha la forza. Cerco di non farglielo pesare, ma lui sente di essere diverso dagli altri. La mia vita da quando è successa questa cosa è un incubo, perché la salute di un figlio è la cosa più importante. [...]Il mio sogno è mio figlio, il resto non conta. Non posso neppure avere giustizia, quelli del resort in Egitto non si sono fatti sentire."