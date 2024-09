Verissimo, Jenny Guardiano e Tony Renda ospiti, Silvia Toffanin: "Tony, ma tu c***hi più di Brad Pitt!" [VIDEO]

Gossip TV

Oggi, domenica 22 settembre 2024, Jenny Guardiano e Tony Renda sono stati ospiti di Verissimo per raccontare del loro percorso a Temptation Island. Silvia Toffanin non è riuscita a trattenere la sorpresa di fronte alle tante conquiste del dj, lasciandosi andare a un'esclamazione che ha divertito il pubblico.

Jenny Guardiano e Temptation Island sono stati tra i protagonisti dell'edizione estiva di Temptation Island: dj e incallito donnaiolo, Tony ha ammesso di avere una doppia vita - un secondo io che chiamava Mr. Hyde - che lo aveva portato a tradire la fidanzata in diverse occasioni. Durante il percorso nel reality di Canale5, Jenny ha realizzato di meritare di più e che i continui divieti che Tony le imponeva, dall'abbigliamento alle uscite con le amiche, erano impossibili da sopportare. Così, al falò di confronto ha deciso di dirne quattro al fidanzato, anche se alla fine i due si sono riappacificati e sono usciti insieme dalla trasmissione.

Verissimo, Jenny e Tony ospiti: "Temptation Island ci ha riavvicinati"

Ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, oggi domenica 22 settembre 2024, Jenny ha ammesso che dopo 5 anni, l'esperienza di Temptation Island è stata determinante per lei: "Dopo 5 anni dovevo prendere una decisione: andarmene o riprovarci e sono una che ci prova sempre". Jenny, infatti, ha accettato di perdonare Tony dopo che lui al falò di confronto ha ammesso i suoi errori e le ha promesso di "mandare in pensione Mr Hyde".

Jenny ha svelato che ha sofferto molto per Tony, ma che grazie al reality è riuscita a dargli una possibilità. Silvia Toffanin le ha chiesto se pensava che con la sua doppia identità l'avesse tradita e se i loro problemi dipendevano da un aspetto in particolare. Tony risponde che Mr. Hyde è la parte repressa della loro storia, a causa dell'eccessiva gelosia di Jenny, completamente giustificata dagli atteggiamenti di Tony:

"C'erano troppi compromessi tra noi, troppo e questo ha intossicato il nostro legame. Quando lei non c'era io mi divertivo, ma non le ho mai mancato di rispetto e gliel'ho dimostrato a Temptation, mi sono divertito senza tradirla"

Tony ha anche raccontato di aver dato per scontato Jenny e che le ha impedito di vivere la sua vita con spensieratezza e che l'ha fatta sentire sbagliata. Ta i tanti motivi di litigio c'erano anche i ritocchini estetici di Jenny, che Tony non ha mai accettato, e Guardiano ha ammesso che ha deciso di rinunciare alle protesi alle labbra non tanto per Tony, quanto più per sé stessa, perché sente di essere molto più sicura di sé.

Verissimo, Jenny racconta del legame con Tony: "In lui ho trovato un appoggio fondamentale"

Jenny ha però anche rivelato che, dopo il divorzio dei suoi genitori, si è sentita persa e che in Tony ha trovato anche un appoggio fondamentale, un surrogato quasi della figura paterna che l'ha fatta sentire protetta, anche se l'eccessiva gelosia di lui l'ha spesso privata di diverse esperienze. Tony ha provato a giustificarsi dicendo che era protezione più che gelosia, ma Jenny ha ribattuto che lui è un tipo geloso e deve ammetterlo.

Silvia Toffanin non ha saputo trattenere la sua sorpresa quando la coppia le ha raccontato delle sue conquiste in discoteca: "Ma tu cucchi più di Brad Pitt?" e poi rivolta a Jenny le ha ricordato che non ha ancora accettato il suo potenziale:

"Sei bellissima, non te lo dimenticare mai"

