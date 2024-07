Temptation Island, Jenny perdona Tony: colpo di scena al falò di confronto finale, c'entra Filippo Bisciglia

Gossip TV

Nel corso dell'ultima puntata di Temptation Island, Jenny ritorna sui propri passi e perdona Tony. Il falò di confronto finale fa discutere, soprattutto per l'intervento di Filippo Bisciglia a favore del deejay siciliano.

L’ultima puntata di Temptation Island, andata in onda poche ore fa su Canale 5, ha riservato al pubblico diversi colpo di scena come il finale inaspettato tra Tony Renda e la fidanzata Jenny Guardiano. Sebbene la siciliana sembrava convinta di voler mettere fine alla sua relazione, le parole del deejay e quelle di Filippo Bisciglia l’hanno fatta desistere. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Temptation Island, come è finita tra Jenny e Tony

La stagione di Temptation Island si è conclusa con l’ultima puntata infuocata, dove sono andati in scena tutti i falò di confronto finali per le coppie ancora nel programma. Tra tutte, quella composta da Tony Renda e Jenny Guardiano ha fatto appassionare i telespettatori di Canale 5. La coppia siciliana ha deciso di intraprendere questo percorso a causa della vita mondana del deejay 42enne, di alcuni sospetti tradimenti e della gelosia nei confronti della sua fidanzata, alla quale ha sempre chiesto di rimanere a casa ad attenderlo senza potersi vivere la sua gioventù come una normale ragazza di 26 anni.

Dopo un percorso burrascoso in cui Jenny si è riscoperta forte e volenterosa di cambiare totalmente la su vita, mentre Tony non ha perso occasione di fare avances alle tentatrici, la coppia si è incontrata per prendere la decisione finale. Jenny si è mostrata a dir poco risoluta, parlando finalmente a cuore aperto mentre Tony si è assunto tutte le sue colpe, annunciando di aver intenzione di cambiare radicalmente la sua vita con la fidanzata. La siciliana ha tentennato davanti alle promesse di Tony, ribadendo di voler comunque cambiare gli schemi del loro rapporto ma l’intervento di Filippo Bisciglia ha pesato al punto da spingerla a dare una seconda occasione al Renda. Un finale amaro per il pubblico di Temptation Island, che sperava di vederli uscire separati per il bene della ragazza, per ammissione stessa di Tony completamente manipolata da lui per cinque lunghi anni.

Il pubblico di Temptation Island contro Filippo Bisciglia

L’esito positivo del falò di confronto finale tra Jenny e Tony ha lasciato l’amaro in bocca al pubblico di Temptation Island. Ad incidere pesantemente sulla scelta di Jenny è stato anche l’intervento di Filippo Bisciglia. Il presentatore, infatti, si è schierato dalla parte del deejay siciliano, facendo ragionare la giovane fidanzata sui sentimenti che nutre per lei e sulle promesse che le stava facendo. Promesse che, visto il loro rapporto durante i precedenti 5 anni sembrano totalmente inutili e vane, ma alle quali Bisciglia ha dimostrato invece di credere fermamente.

Jenny, che è irriconoscibile prima dei ritocchini estetici, ha accettato il compromesso ma il pubblico, soprattutto sui social, si è scagliato contro il presentatore romano accusandola di averla fuorviata dalla giusta scelta. In molti sono rimasti delusi dal comportamento di Filippo che, ad onor del vero, non è solito intercedere per i partecipanti durante i falò, ma è possibile che vivendo la realtà del programma di Canale 5 abbia visto in Tony qualcosa che noi, neppure dopo averci dormito su, riusciamo a vedere.

