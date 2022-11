Verissimo, Federico Fashion Style racconta la fine del suo matrimonio:" L'ho saputo dai social"

Gossip TV

A Verissimo Federico Fashion Style ha confessato a Silvia Toffanin della fine del suo matrimonio e di come ancora non se ne capaciti. Ecco cosa ha raccontato.

A Verissimo, Silvia Toffanin ha intervistato Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style. Il parrucchiere delle star ha rivelato il suo grande dolore per la fine della relazione con la moglie Letizia, madre della figlia Sophie.

Federico Lauri: "L'ho scoperto dai social"

Tra gli ospiti più attesi della puntata di oggi di Verissimo, oltre a Katherine Kelly Lang di Beautiful, il pubblico attendeva con ansia Federico Lauri. Il parrucchiere delle star è giunto in studio per raccontare della fine del suo matrimonio, dopo tanti anni insieme.

La coppia stava insieme da 17 anni e Federico Lauri la definisce la donna più importante della sua vita, nonostante ora non sia più così. C'erano già stati segnali di crisi, ma ciò che ha distrutto l'artista è stato scoprire la decisione della moglie di lasciarlo attraverso un post su Instagram, che recita:

"Dopo 17 anni insieme, la strada mia e di Federico si separa. Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita e la felicità di nostra figlia"

Leggendo queste parole, Federico Lauri prova a raccontare cosa e successo con la voce incrinata dal pianto:

"Il nostro è stato un rapporto importante, abbiamo lottato per avere nostra figlia, per me lei è una persona a cui tengo tantissimo, come vedi ho ancora la nostra fede di fidanzamento. Per me è come un film, non riesco a distaccarmi da lei, anche se ha preso una sua decisione, non riesco a immaginare una vita lontano da lei. Ogni volta che torno a casa, guardo se ci sono ancora i suoi vestiti, perché penso che possa andare via, anche se sono consapevole che è finita. Viviamo ancora insieme per trovare una soluzione che tuteli nostra figlia."

La moglie gli è stata accanto fin dai primi momenti, quando nel suo paesino d'origine non veniva visto di buon occhio per la stravaganza e l'estrosità della sua persona. Eppure, rivela Federico Fashion Style, nonostante l'apparenza e le paillettes, ciò che per lui ha sempre avuto valore è la famiglia:

"Per me i valori della famiglia sono importanti, sono la cosa principale. Io sono triste e sto male perchè non me lo sarei mai aspettato. Non posso spiegarti il motivo vero e proprio della nostra rottura perchè c’è una diffida ma io posso dirti che sarei andato avanti a vita perchè non riesco ad immaginarmi il mio futuro vicino ad un’altra persona."

Ciò che ora fa più male è la consapevolezza che nel suo futuro Letizia non vuole avere posto, non come sua compagna di vita. Ma il loro amore, sebbene fosse cambiato nel tempo, non era qualcosa a cui avrebbe voluto rinunciare:

"Le cose non andavano più bene da diverso tempo ma c’era comunque rispetto. Era un amore particolare ma comunque condiviso. Io non credo di aver fatto errori e nemmeno lei ma io non avrei mai fermato la nostra storia."

