Verissimo Anticipazioni: Ospite in studio Katherine Kelly Lang, la Brooke Logan di Beautiful

Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le Anticipazioni del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 5 e domenica 6 novembre 2022. In studio ci saranno Katherine Kelly Lang, l’iconica Brooke Logan della soap americana Beautiful, poi Wanda Nara parlerà per la prima volta dell’addio a Mauro Icardi.

Anticipazioni Verissimo, tutti gli ospiti delle nuove puntate

Torna il doppio appuntamento settimanale con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, in onda sabato 5 e domenica 6 novembre 2022 alle 16.30 su Canale 5. Vediamo insieme tutti gli ospiti del programma. Nella puntata di sabato, Silvia Toffanin accoglierà nel suo elegante studio Katherine Kelly Lang, l’attrice americana che da circa trent’anni presta il suo volto all’icona Brooke Logan ovvero la protagonista della longeva soap Beautiful. Spazio poi al racconto doloroso di di Federico Lauri in arte Federico Fashion Style, che ha chiuso la storia con la compagna nonché madre di sua figlia, poi risate assicurate con la simpatia dell’attrice comica Paola Minaccioni. Infine, in studio, la vita e la carriera di Enrica Bonaccorti e l’attore Stefano Fresi, che debutta al cinema con il film The Land of dreams.

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 6 novembre 2022, Silvia Toffanin intervista, in esclusiva, Wanda Nara che parlerà della crisi matrimoniale con Mauro Icardi e dell’annuncio della separazione, rispondendo a tutti i quesiti più piccanti sulla delicata faccenda. In studio la storica coppia formata da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, impegnata dal 9 novembre nella conduzione della nuova edizione di Zelig.

Ospite della puntata anche il campione di pallanuoto Amaurys Perez, eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip e ancora, il toccante racconto, la forza e il ricordo di Margherita Rebuffoni, madre dell’indimenticabile Nadia Toffa. Infine, Angela Melillo circondata dall’affetto delle sue amiche più care Samantha De Grenet, Matilde Brandi, Milena Miconi, Manila Nazzaro e Gabriella Labate, che hanno festeggiato con lei le splendide nozze.

