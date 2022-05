Valeria Marini innamorata dell’amico di Lulù e Jessica Selassié: il gossip

Gossip TV

Nuovo amore per Valeria Marini? La stellare showgirl pizzicata con un caro amico delle sorelle Selassié.

Valeria Marini ha un nuovo amore? Nelle ultime ore la vita sentimentale della stellare showgirl è tornata a far discutere, soprattutto dopo alcune segnalazioni di un possibile flirt con un caro amico delle principesse Selassié. Ecco di chi si tratta.

Valeria Marini trova l’amore? Gli indizi

Dopo aver preso parte alla sesta edizione del Grande Fratello Vip portando la sua stellare luce a Cinecittà, nonostante le discussioni con il suo partner in crime Giacomo Urtis, Valeria Marini è tornata alla sua carriera ma sembra che questa volta abbia lasciato nuovamente la porta aperta all’amore. Dopo le ultime cocenti delusioni, Marini sembra stia frequentando Eddy Siniscalchi, amico delle sorelle Jessica e Lulù Selassié, in lacrime a Verissimo per Manuel Bortuzzo, con le quali ha festeggiato la fine del reality show di Canale5, intrattenendosi in locali alla moda a Napoli.

A dare annuncio del flirt tra Valeria Marini e Siniscalchi sono Deianira Marzano, la nota blogger che assicura che tra i due ci sia molto più che semplice amicizia, e il portale IsaeChia, che ha ricevuto una soffiata da persone vicino alla coppia che parlano di un relazione in piena regola. Siniscalchi, 35 anni, è un imprenditore nel ramo finanziario immobiliare ed è originario di Napoli e proprio in una delle provincie partenopee ha festeggiato il suo compleanno, al quale hanno partecipato tanti volti noti tra cui la Marini, a conferma dei sospetti.

Al momento, nonostante la fuga di notizie sul loro conto, Valeria e Eddy non hanno commentato ed è plausibile che vogliano attendere prima di uscire allo scoperto o, al contrario, capire per primi come va la relazione prima di ufficializzare qualcosa che è destinato a finire. E per una coppia che si forma ce ne è un'altra che rimane sospesa: dopo essere incontrati per la prima volta lontano dal Gf Vip, cosa succede tra Jessica e Barù?