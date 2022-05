Grande Fratello Vip, Jessica Selassié e Barù si rivedono per la prima volta ma c’è anche l’ex del gieffino!

Gossip TV

In occasione dell’inaugurazione del ristorante di Barù, il concorrente del Grande Fratello Vip incontra Jessica Selassié in presenza della sua storia ex fidanzata.

Il feeling nato tra Barù e Jessica Selassié nella casa de Grande Fratello Vip ha tenuto i fan con il fiato sospeso, creando un fandom enorme che ha tifato per la coppia sotto il nome di Jerù. Dopo la fine del reality show di Canale5, Jessica e Barù non hanno avuto modo di incontrarsi ma, nonostante le dichiarazioni sibilline del gieffino sul sentimento non corrisposto della principessa etiope, sembra si sia mantenuto tra loro un clima piuttosto disteso. A dimostrarlo ci hanno pensato i due diretti interessati, che si sono incontrati per la prima volta dopo il Gf Vip durante l’inaugurazione del ristorante di Barù, davanti agli occhi indiscreti dell’ex fidanzata Victoria Cabello.

Jessica incontra Barù dopo il GF Vip (VIDEO)

Nel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip si è parlato a lungo del rapporto tra Jessica Selassié e Barù. I due concorrenti del reality show di Canale5 si sono avvicinati sempre di più, uniti da un feeling speciale che ha portato alla creazione di un enorme fandom ovvero i Jerù, che ancora attendono il lieto fine per la coppia. Calato il sipario sulla casa di Cinecittà, Barù ha ribadito più volte di non essere innamorato di Jessica, deludendo moltissimo i fan e anche la principessa etiope, che ha deciso di eliminare il gieffino dai suoi contatti social dopo la durissima intervista rilasciata a Verissimo.

Dopo poche settimane tra Jessica e Barù, nonostante l’ennesima intervista, è tornato il sereno tanto che la vincitrice del Gf Vip ha deciso di partecipare all’inaugurazione del ristorante milanese del gieffino, “Braci”. A darne annuncio è Chi che, sulla pagina Instagram, ha mostrato il primo incontro tra Barù e Jessica dopo la fine del programma condotto da Alfonso Signorini, mostrando i due complici e sereni, intenti a scambiarsi sguardi carichi di significato.

All’inaugurazione, tuttavia, c’era anche l’ex fidanzata di Barù ovvero Victoria Cabello, in compagnia di Paride Vitale suo collega a Pechino Express. La coppia de I Pazzeschi è stata invitata dal proprietario in persona che con Victoria, nonostante un relazione lunga e passionale, è rimasto in ottimi rapporti. Victoria, infatti, si è goduta la serata e la cucina del suo ex, senza preoccuparsi del possibile riavvicinamento con Jessica, che si è presentata in compagnia di Giulia Salemi, la quale chiaramente fa il tifo per l'amica e Barù, arrivando ad immortalare la coppia in una foto ricordo.

