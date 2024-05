Valeria Marini festa flop per il suo 57° compleanno: ecco cosa è successo

Gossip TV

Una festa dissertata da molti amici, Valeria Marini ha spento 57 candeline ma una serata che doveva essere indimenticabile si è trasformata in un evento deludente.

Il 57° compleanno di Valeria Marini, festeggiato ieri, non è andato come previsto. La celebre showgirl aveva organizzato una serata di lusso in un locale esclusivo dei Parioli, con una lunga lista di VIP invitati e numerosi paparazzi pronti a catturare ogni momento. Tuttavia, l'evento si è rivelato un flop: gli invitati non si sono presentati, lasciando Valeria a condividere la torta con i fotografi.

Valeria Marini compleanno amaro: tanti amici Vip assenti

La Marini aveva pianificato ogni dettaglio con grande cura, sperando di creare un'atmosfera scintillante con tappeti rossi e luci al neon personalizzate. Ma la realtà è stata ben diversa: molti ospiti hanno abbandonato il luogo prima ancora che Valeria arrivasse. Manuela Arcuri, ad esempio, si è dileguata subito dopo l'inizio dei festeggiamenti, mentre Rocco Casalino ha deciso di andarsene lamentandosi del poco spazio disponibile. Amici di lunga data e colleghi come Alba Parietti, Anna Falchi e Giucas Casella non si sono presentati affatto, lasciando un vuoto notevole alla festa. I bodyguard all'ingresso hanno addirittura respinto alcuni aspiranti imbucati, sconosciuti desiderosi di prensenziare all'evento della showgirl

Anche Pamela Prati e i neosposi Manila Nazzaro e Stefano Oradei, che erano attesi, non sono intervenuti, preferendo trascorrere il tempo insieme piuttosto che partecipare alla festa. L'unica presenza costante al fianco di Valeria è stata Federico Lauri, noto come Federico Fashion Style, che non l'ha abbandonata nemmeno quando la serata ha preso una piega imbarazzante.

La torta, una gigantesca creazione a forma di cuore, ha occupato gran parte della stanza, lasciando poco spazio per gli ospiti. Quando Valeria ha finalmente soffiato le candeline, i soli presenti erano i fotografi, stipati l'uno accanto all'altro.Quella che doveva essere una serata indimenticabile si è trasformata in un evento deludente per Valeria Marini, che ha visto la sua festa di compleanno sfumare in un clamoroso insuccesso.