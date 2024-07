Valeria Marini al fianco di Alec Baldwin in un nuovo film, la stellare showgirl sbarca al cinema

Gossip TV

La stellare Valeria Marini ha fatto un nuovo colpaccio: sarà nel cast di un nuovo film per il cinema al fianco dell'attore di Hollywood, Alec Baldwin.

Valeria Marini non si riposa mai. La stellare showgirl ha sempre qualche nuovo progetto che la vede protagonista e questa volta ha decisamente alzato l’asticella: Valeria sarà al fianco di Alec Baldwin, uno degli attori più famosi di Hollywood, in un nuovo film presto al cinema. Ecco tutti i dettagli.

Valeria Marini sbarca al cinema

Valeria Marini è sempre un passo avanti a tutti, non si ferma mai e ha sempre nuove idee che lasciano i suoi fan senza parole. La stella showgirl non si vede in televisione da un po’, salvo qualche ospitata per interviste e interventi in trasmissioni minori, e tutti si chiedono cosa starà progettando. Bene la risposta è arrivata: Marini ha deciso di impegnarsi sul set di un film che arriverà nelle sale cinematografiche il 1° agosto e che è stato recentemente presentato al Festival di Taormina.

Dopo aver fatto parlare di sé per il super party organizzato a Roma per il suo compleanno, che è risultato essere decisamente scarno di invitati e dopo aver preso al volo il bouquet della sposa durante il matrimonio di Simona Ventura, questa volta Marini torna al centro del pubblico interesse per il suo ritorno sul grande schermo dove sarà al fianco di uno degli attori più amati e famosi di Hollywood. Ecco tutti i dettagli sul film e sul suo ruolo.

Valeria Marini al fianco di Alec Baldwin sul set

La stellare Valeria Marini torna sul piccolo schermo e lo fa con una produzione di tutto rispetto nel film “Il magico mondo di Billie”, tra i cui produttori spuntano i nomi di Gianluca Corti e Santo Versace, fratello della stilista Donatella. Il film arriverà ad agosto al cinema e Valeria avrà il ruolo di Hortens, l’assistente di Lord Domino ovvero un personaggio che imprigiona e cattura bambini nel suo castello a dir poco macabro e spettrale. Il malvagio protagonista sarà impersonato da Alec Baldwin, uno degli attori di Hollywood più amati di sempre che recentemente è stato al centro di uno scandalo, quando è partito sul set un colpo che ha ucciso un addetto sul set. Incidente terribile e caso archiviato per Baldwin, che guarda avanti e torna con questo film in un ruolo inedito. Cosa ne pensate?