Uomini e Donne, Tina Cipollari pronta a sposarsi con l’ex? L’indiscrezione bomba

Notizia bomba sulla verace opinionista di Uomini e Donne. Tina Cipollari ha perdonato Vincenzo Ferrare e si prepara alle nozze.

Grandi novità nella vita privata di Tina Cipollari. Sembra che la verace opinionista di Uomini e Donne abbia perdonato e riallacciato i rapporti con l’ex promesso sposo Vincenzo Ferrara, accettando di presentarsi al più presto con lui all’altare. Ecco il gossip.

Uomini e Donne, Tina Cipollari di nuovo innamorata?

Tina Cipollari è uno dei volti iconici dello studio di Uomini e Donne, dopo circa un ventennio nel ruolo di opinionista sempre pronta a lanciare qualche frecciatina velenosa ben assestata, diventando idolo dei telespettatori. Tina ha parlato del rapporto speciale con Maria De Filippi, alla quale deve molto soprattutto dopo aver trascorso un’infanzia umile e piena di ricordi negativi a causa del giudizio sommario della società sulla sua famiglia di umili contadini. Mentre si gode le vacanze natalizie in attesa delle nuove registrazioni del dating show di Canale 5, Cipollari diventa oggetto di un gossip clamoroso del settimanale Nuovo, che parla di una visita dell’opinionista a Firenze.

Qui si trova il ristorante dell’ex fidanzato Vincenzo Ferrara, con il quale Tina ha chiuso ogni rapporto a pochi mesi dalle nozze. Sembrerebbe, dunque, che la romana abbia cambiato idea, perdonando il suo ex fidanzato e concedendo alla loro storia una seconda occasione. Si parla addirittura di fiori d’arancio dato che la coppia avrebbe dovuto sposarsi legalmente, ottenuto il divorzio dal primo marito Kikò Nalli ma per il momento nessuna conferma da parte della Cipollari, che preferisce il silenzio stampa sul delicato argomento.

Nel frattempo una protagonista del trono over si è fatta notare su Instagram a causa di uno scatto in bikini. Stiamo parlando di Ida Platano che si sente al settimo cielo da quando ha lasciato Uomini e Donne insieme ad Alessandro Vicinanza, con il quale forma una coppia affiatata. Chissà se nelle nuove registrazioni del programma di Maria De Filippi vedremo nuovamente Alessandro e Ida insieme nello studio per raccontare la loro esperienza lontano dalle telecamere.

