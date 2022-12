Uomini e Donne, Tina Cipollari e l’incredibile legame con Maria De Filippi: emergono retroscena

Gossip TV

Tina Cipollari deve tutto a Maria De Filippi e a Uomini e Donne. Così la sua vita è cambiata per sempre.

Tina Cipollari è uno dei volti più amati di Uomini e Donne. La verace opinionista romana ha alle spalle un passato difficile, lenito dalla fortuna di aver trovato Maria De Filippi sul suo percorso di vita, e per questo tra le due c’è un legame unico.

Uomini e Donne, Maria De Filippi ha salvato Tina Cipollari?

Tra i volti più amati della storia di Uomini e Donne c’è, senza dubbio, Tina Cipollari la verace opinionista romana che coglie nel segno con i suoi commenti pungenti, alimentando dinamiche e polemiche nello studio del dating show di Canale 5. Talvolta Tina è stata accusata di essere troppo dura con alcuni protagonisti, soprattutto del trono over, poco rispettosa della loro età ed esperienza, come nel caso delle querelle con Gemma Galgani o Pinuccia.

Spesso Cipollari esagera e Maria De Filippi è costretta a riprenderla o a chiedere che le sia chiuso il microfono, dato che quando non lo fa si lascia andare a gaffe epocali come quella con la nuova corteggiatrice di Riccardo Guarnieri. Tra Maria e la sua opinionista c’è un legame unico, nato sia dalla stima reciproca e dalla reciproca simpatia, sia dal fatto che grazie alla presentatrice Tina ha potuto riscattare una vita umile, fatta di episodi segnanti e umilianti.

Come riportato nella sua autobiografia “Piume di struzzo”, Cipollari proviene da una famiglia umile di contadini, e ha vissuto molte ingiustizie a causa del basso gradino nella scala sociale occupato dai genitori. Vittima di preconcetti e cattiveria, Tina ha dato una scossa alla sua vita, dimostrando come l’ignoranza non l’ha mai scalfita, e ora è uno dei volti più amati e apprezzati del piccolo schermo. Insomma, possiamo affermare che Maria abbia dato slancio alla carriera di Tina ma anche che, senza di lei, Uomini e Donne non sarebbe stato lo stesso.

