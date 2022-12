Uomini e Donne, Ida Platano posta uno scatto in bikini: ''Forte nell’animo''

Gossip TV

Ida Platano sta vivendo un momento magico dopo il fidanzamento con Alessandro Vicinanza e l’addio a Uomini e Donne. Il suo buonumore si tramuta in uno scatto sexy.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono sempre più innamorati. La coppia del trono over ha lasciato Uomini e Donne, dopo aver affrontato accuse e polemiche legate al passato sentimentale della dama bresciana, e sta vivendo la storia d’amore lontano dalle telecamere. Ida, più spensierata che mai, ha deciso di osare con un richiamo alla stagione estiva che non vede l’ora di vivere con il suo fidanzato, postando su Instagram una foto in bikini.

Uomini e Donne, Ida Platano sfoggia un corpo da urlo in Bikini

Dopo aver tentato di recuperare il rapporto con Riccardo Guarnieri, Ida Platano si è arresa all’idea che con il suo ex non sarebbe mai più stato amore. In realtà, nel corso della nuova stagione di Uomini e Donne, il cavaliere pugliese ha fatto intendere di provare ancora qualcosa per Ida, forse sperando che lei si confessasse pubblicamente così da poter ricostruire un rapporto, ma Platano si è mostrata decisa e ha chiuso per sempre, dando la possibilità ad Alessandro Vicinanza di corteggiarla.

Il cavaliere partenopeo aveva già frequentato la dama nella stagione precedente, dopo la rottura tra Ida e Diego Tavani che è tornato single e ha detto addio ad Aneta Buchtova. Rispetto alla prima frequentazione, tuttavia, Vicinanza si è mostrato profondamente cambiato e pronto a fare sul serio, rivelandosi innamorato cotto di Ida. La coppia ha così deciso di lasciare Uomini e Donne per sempre, vivendo il loro amore lontano dalle telecamere ma vicino a quelle dei telefoni cellulari con i quali si immortalano spesso e volentieri per la gioia dei fan di Instagram.

Proprio sulla nota piattaforma social, Ida si è mostrata particolarmente serena e appagata, tanto da desiderare al più presto l’arrivo della stagione estiva per poter condividere nuove esperienze col suo Alessandro. Forse proprio pensando al caldo estivo, Ida si è spogliata e si è lasciata immortalare con un bikini che ha messo in evidenza il suo fisico scultoreo, accompagnato dalla frase: "Scegli di essere forte nell'animo più che forte nel corpo”. La foto ha fatto il giro del web, soprattutto per l’innegabile fascino del corpo di Platano, ma chissà se Alessandro si mostrerà geloso di tanta ostentazione.

