Uomini e Donne, Tina Cipollari nomina Sabrina Ferilli e Maria De Filippi la zittisce

Nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne, l'opinionista Tina Cipollari ne ha detta una delle sue, questa volta tirando in ballo Sabrina Ferilli, ma a zittirla ci ha pensato Maria De Filippi. Ecco cosa è successo.

Nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda venerdì 13 gennaio, durante il trono over Tina Cipollari ha fatto uno dei suoi commenti e la conduttrice del dating show, Maria De Filippi, non ha potuto non intervenire.

Uomini e Donne, Tina Cipollari e quel commento su Sabrina Ferilli

Durante il trono over, cercando di fara ammettere al cavaliere Alessandro la totale mancanza di disinteresse nei confronti della dama Gemma Galgani, Tina Cipollari ha cercato di nominare qualche donna del mondo spettacolo attraente che, se fosse entrata nel programma, avrebbe potuto attirare l'attenzione di Alessandro e portarlo ad ammettere che quello che sentiva per Gemma Galgani non è che affetto, ma manca totalmente la parte passionale.

Nel tirare fuori qualche nome, Cipollari ha nominato Sabrina Ferilli: "Ecco, se tipo entrasse Sabrina Ferilli, qua a Uomini e Donne, la corteggeresti?". Ma la sua uscita è stata bloccata da Maria De Filippi. La conduttrice è molto legata all'attrice romana, con cui ha condiviso la giuria di Italia's got Talent e ha perciò deciso di difenderla:

"Lascia stare la Ferilli, è sposata, non metterla in mezzo. Scegline un'altra!"

Così, sbuffando, Tina Cipollari ha puntato su Michelle Hunziker, commentando ironica: "A lei la posso nominare, tanto è separata!".

