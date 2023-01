Uomini e Donne, Gloria Nicoletti sbotta contro Riccardo Guarnieri: "Sei uno s*****!"

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, si riparte dal trono over con Gloria Nicoletti e Riccardo Guarnieri e tra le scintille che volano tra loro.

Oggi, a Uomini e Donne, si riprende dallo show di Tina Cipollari contro Gemma Galgani e l'interesse del cavaliere Alessandro, seguiti da Riccardo Guarnieri e da Gloria Nicoletti tra i quali volano parole forti. Si passa poi al trono classico, con Lavinia Mauro sempre più indecisa tra Alessio Corvino e Campoli, ma sul biondo casertano arrivano alcune segnalazioni che potrebbero farla finalmente decidere.

Uomini e Donne, Gloria Nicoletti è stanca del tira e molla con Riccardo Guarnieri

L'opinionista Tina Cipollari è fermamente convinta che Alessandro non abbia alcun interesse verso la dama torinese e ha continuato a insistere, al punto che anche la conduttrice Maria De Filippi è intervenuta a redarguirla. Il cavaliere non sa se già prova una forte attrazione fisica per la Galgani, ma che è intenzionato a scoprirlo. La sua risposta non basta però all'opinionista che continua a incalzare: per lei l'attrazione per Gemma non c'è, perché è troppo anziana per lui. La discussione si chiude con la promessa da parte del cavaliere napoletano di uscire con la dama torinese e poi raccontare alla Cipollari cosa proverà con Gemma.

Si passa poi a Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti: nell'ultima puntata la dama ha accettato che un nuovo corteggiatore, Umberto, entrasse nella scena, scatenando il fastidio del Guarnieri. La dama è ormai stanca dei continui tira e molla con il Guarnieri. La produzione manda in onda un filmato del dopo puntata in cui si è visto un confronto tra Riccardo e Gloria a proposito della chiusura che il cavaliere le aveva chiesto prima della pausa natalizia. Per la dama, l'atteggiamento di Riccardo è insensato, dato che un uomo che davvero prova dell'interesse non si comporta così.

Al contrario, la conoscenza con Umberto sembra essere molto positiva: i due sono stati a cena insieme, si sono sentiti e il corteggiatore le ha inviato delle rose prima di Natale: un gesto inaspettato, ma molto gradito dalla dama. Tuttavia, c'è un colpo di scena perché Gloria rivela che Riccardo l'ha cercata al telefono e le ha dichiarato di provare dei sentimenti forti per lei e che voleva raggiungerla a Roma. Questa confessione del cavaliere ha lasciato la Nicoletti molto diffidente, perché secondo lei questo cambio di atteggiamento ha a che fare con l'ingresso di Umberto. Quindi, è solo un tentativo del Guarnieri di non lasciarsela scappare, ma non è certa dei suoi sentimenti. Questo atteggiamento di tira e molla gli viene rinfacciato dagli opinionisti e anche da alcune dame del parterre, parole che infastidiscono il Guarnieri che ammette che vederla con Umberto gli ha dato fastidio.

Ma la dama dichiara che ha deciso di continuare la conoscenza con il nuovo corteggiatore, proprio perché apprezza il modo in cui la corteggia e lei vuole prendere la sua decisione con le idee chiare e lucide. Perciò, continuerà la conoscenza con entrambi. Riccardo Guarnieri però non sembra d'accordo e a sorpresa le propone di vedersi quella sera stessa. Tra lo stupore generale, Gloria rifiuta e gli dice senza mezzi termini: "Sei proprio st*****!".

La palla passa al trono classico con Lavinia Mauro: la tronista nella scorsa puntata ha visto Alessio Corvino alzarsi e lasciare lo studio e lo ha seguito. Il corteggiatore non crede che lei sia interessata a lui e preferisce andarsene, perché Lavinia non ha capito nulla e lui è stanco di tutta questa situazione. Maria De Filippi rivela che Corvino non voleva tornare, ma ha cambiato idea all'ultimo momento: il corteggiatore fa il suo ingresso in studio visibilmente arrabbiato, la delusione per la tronista non è ancora svanita. Lavinia gli rinfaccia di averla allontanata in maniera brusca nel dopo puntata, quando lei ha tentato di convincerlo a restare.

Inoltre, la tronista gli dice che da più persone ha ricevuto diverse segnalazioni su di lui. Le ultime rivelano che Alessio Corvino e la sua ex sarebbero ancora in contatto. Il corteggiatore non nega di averla vista durante la Vigilia di Natale, ma è perché frequentano gli stessi locali casertani, non perché abbiano ancora una storia. Corvino decide di dire alla tronista che aveva deciso di non presentarsi in studio perché le dimostrazioni sono solo verso Alessio Campoli, mentre con lui da quattro mesi è lì, ma lei non vede ciò che fa per lei.

