Uomini e Donne, Tina Cipollari manda tutti a quel paese e fa piangere Ida Platano!

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Tina Cipollari distrugge Ida Platano che scoppia in lacrime disperata.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Riccardo Guarnieri è uscito nuovamente con Gloria ma, quando la dama scopre che il pugliese ha contattato Mariagrazia alle sue spalle, lo pianta in asso al centro dello studio. Maria De Filippi chiama Alessandro Vicinanza per chiarire dopo il loro durissimo scontro, e Ida Platano ne approfitta per lanciare l'ennesimo attacco al suo ex, scatenando la furia di Tina Cipollari, che esplode anche contro Gianni Sperti.

Uomini e Donne: Tina Cipollari fa piangere Ida Platano

Dopo aver deciso di chiudere perché spinto dalla mera attrazione fisica, lasciando l’amaro in bocca a Gloria, Riccardo Guarnieri è tornato a contattare la dama romana e le ha chiesto di uscire insieme. Chiarito ciò che era rimasto in sospeso durante l’ultima discussione, Gloria ha accettato di tornare a frequentare il cavaliere pugliese, dal quale è molto presa. Gloria racconta che Riccardo le ha chiesto se Armando Incarnato l’avesse contattata, dato che il partenopeo ha mostrato più volte interesse, per poi rivelarle che ha contatto a sua volta un’altra dama, che si scopre essere Mariagrazia. Tina Cipollari sostiene che Riccardo non abbia alcun interesse per Gloria, mentre Mariagrazia racconta di aver incontrato il cavaliere a colazione. L’opinionista romana non trova corretto il comportamento di Riccardo, che per lei può fare colpo solamente su donne con poca personalità.

Gloria vuole una spiegazione plausibile per il comportamento di Guarnieri, che si giustifica ammettendo di non sentirsi sentimentalmente legato a lei e dunque di non volersi limitare. Furiosa, Gloria si accomoda nel parterre femminile e annuncia di voler chiudere, mentre Riccardo balla con Mariagrazia. Si passa poi ad Alessandro Vicinanza che, in lacrime, torna al centro dello studio e si chiarisce con Maria De Filippi, dopo la sfuriata. Ida Platano si intromette per attaccare il cavaliere e Tina prende le sue difese, trovando il commento della dama bresciana fuori luogo e cattivo.

Ida sostiene che Alessandro l’ha portata spesso in ristoranti costosi che l’hanno messa in imbarazzo, scatenando la furia della Cipollari che se la prende anche con Gianni Sperti, mandandolo pubblicamente a quel paese. Lo scontro si accende e Tina accusa Ida di essere contraddittoria nei confronti di Alessandro, dichiarando di amarlo per poi avere occhi solo per Riccardo, mentre la dama bresciana scoppia in lacrime accusando l’opinionista di far male alle persone con le sue parole.

