Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gianni Sperti ai ferri corti: ''Prendo il contratto e…''

Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno una brutta discussione a Uomini e Donne e Maria De Filippi indaga sulla lite.

Tina Cipollari ha manifestato, da sempre, una certa insofferenza per la presenza di Gemma Galgani nello studio di Uomini e Donne, e non si lascerà di certo addolcire dai festeggiamenti per il compleanno della dama torinese. Dopo aver letto la durissima lettera che la verace opinionista ha dedicato a Gemma, Gianni Sperti si dissocia e discute animatamente con la collega.

Uomini e Donne, è scontro tra Tina Cipollari e Gianni Sperti

Gemma Galgani ha festeggiato i suoi 72 anni anche nello studio di Uomini e Donne, sorpresa da Tina Cipollari che le ha fatto trovare una torta a dir poco trash, un regalo poco gradito e una lettera sarcastica, a tratti crudele. Nella puntata del dating show di Maria De Filippi, mentre Gemma rimane folgorata da Massimiliano, la verace opinionista legge ad alta voce la missiva che ha scritto per la torinese, riservandole più di una durissima stoccata.

Conclusa la lettura, Gianni Sperti ha preso immediatamente la parola per ribadire di non essere in alcun modo complice della collega romana. “Sono d’accordo con Gemma, almeno al compleanno potevi essere leggermente più gentile. Mi dissocio da tutto quello che hai detto, anche perché vorrei vedere tu a 72 anni. Io posso parlare quanto parli tu”, ha sbottato Gianni, immediatamente ripreso da Tina che ha replicato: “Intanto, tu non puoi parlare come me da contratto. Voi che lo tiro fuori? Ma non ho capito cosa ti importa… È tua nonna che la difendi?”.

Nonostante il rimprovero di Cipollari e lo sgomento di Maria De Filippi, che ha chiesto ai suoi opinionisti se avessero litigato prima della puntata, Sperti ha ribadito: "Non è giusto, almeno al giorno del compleanno… O le fai un regalo o non fare nulla, le hai detto anche cre**na. Comunque Gemma, tanti auguri di buon compleanno, e complimenti”. Galgani, soddisfatta per la difesa dell’opinionista, ha cancellato i commenti di Tina e si è dedicata alla conoscenza di Massimiliano, ma chissà come procederà tra i due volti del Trono Over.

Tina contro Gianni: intanto tu non devi entrare in merito a queste questioni, non devi parlare di queste cose che faccio io…da contratto c'è scritto che io posso parlare più di te vuoi che tirò fuori il contratto?#uominiedonne pic.twitter.com/ZUtWShYdrm — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) January 24, 2022

