Uomini e Donne, Gemma Galgani rimane folgorata da Massimiliano e si lancia in un Ballo erotico

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale5, Gemma Galgani mostra interesse per il nuovo cavaliere Massimiliano.

La nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani festeggia il suo compleanno con i regali irriverenti di Tina Cipollari. La dama torinese è rimasta folgorata da Massimiliano, distinto cavaliere toscano, per il quale si lancia in un ballo sensuale e scatenato.

Uomini e Donne: Gemma Galgani sexy per Massimiliano!

Gemma Galgani festeggia il suo compleanno nello studio di Uomini e Donne, con una sorpresa irriverente di Tina Cipollari. La verace opinionista, infatti, ha scritto una lettera pungente alla dama torinese, ironizzando sugli interventi chirurgici ai quali si è sottoposta e sul fatto di essere ancora single. Spente le candeline di una torta a dir poco trash, Gemma ammette di essere interessata al nuovo cavaliere Massimiliano. Nervoso per essere stato tirato in ballo, il toscano si è presentato e Galgani confessa che con il nuovo anno è tornata allo spirito entusiasta e pieno di felicità.

Massimiliano è contento dell’interessamento di Galgani, che si alza per preparare al cavaliere un caffè caldo. “Gemma ho visto che ti sei incantata, ma cosa ti sta succedendo? Lui è appena entrato”, ha chiesto Maria De Filippi allibita davanti all’espressione sognante della torinese. Galgani conferma di trovare Massimiliano un uomo affascinante, mentre la De Filippi le fa notare che non è bene partire in quarta, quando il toscano potrebbe conoscerla e non provare nulla per lei.

Tina suggerisce a Gemma di ballare per il cavaliere, che ricambierà con una canzone da dedicare a lei: “Io sono molto moderno, ma molto antico nella musica. Amo cantare Fausto Leali, Massimo Ranieri… Voglio arrivare indenne a questa sera”, ha commentato Massimiliano. La presentatrice fa partire una musica sensuale, Gemma si scatena strusciandosi sul cavaliere con movenze sensuali. In studio esplode il caos, tutti fanno il tifo per Galgani e Massimiliano ammette che nessuna donna aveva mai cercato di sedurlo in questo modo. Tra i due volti del Trono Over scoccherà la scintilla?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.