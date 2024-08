Uomini e Donne, Teresanna Pugliese criticata per il look della sua festa di compleanno

Gossip TV

L'ex volto di Uomini e Donne, Teresanna Pugliese, ha celebrato il suo compleanno indossando un outfit che ha scatenato non poche polemiche sui social. Ecco cosa è successo!

L'ex tronista Teresanna Pugliese è una delle ex protagoniste di Uomini e Donne più seguite sui social dai fan del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Di recente, Teresanna ha festeggiato il suo compleanno e l'outfit scelto per la festa ha scatenato i commenti acidi degli haters, che hanno ritenuto adatto il look scelto visto che l'ex tronista è in dolce attesa del suo secondo figlio.

Uomini e Donne, Teresanna Pugliese criticata per l'outfit scelto per la sua festa di compleanno

Teresanna Pugliese ha celebrato da qualche giorno il suo compleanno e il look scelto apparso nelle foto di Instagram ha attirato molte critiche da parte degli haters. Nel video e nelle foto pubblicate dall'ex tronista, Teresanna indossa un completo che le lascia scoperto il pancione che mostra come la sua seconda gravidanza sia in stato avanzato.

Sul web molti haters hanno ritenuto "volgare e imbarazzante" l'ex tronista, tanto che il post è stato preso d'assalto da commenti negativi. Tuttavia, come spesso accade, Teresanna Pugliese ha deciso di rispondere a tono ai commenti ricevuti, dicendosi impressionata dalla superficialità che hanno mostrato alcuni utenti sui social:

"Accolgo le critiche e sono consapevole che le riceverò sempre e comunque, ma resto lo stesso colpita da tanta superficialità. Parlo a nome delle donne come me, dove Il pudore va ben oltre la maglia corta!"

L'ex tronista ha dichiarato di essere ancora più fiera di sé stessa e di come si è mostrata sui social, dopo le critiche ricevute, perché l'outfit scelto è stato indossato in un'occasione di gioia:

"Dopo quello che ho vissuto, oggi sono orgogliosa di celebrare la mia gravidanza e felice di potermi sentire libera di indossare qualsiasi cosa, mostrando il mio pancione! Quella sera non ho festeggiato solo i miei anni ma anche i miei affetti e i miei traguardi! Ho festeggiato anche la mia pancia, si!"

Infine, Teresanna ha invitato i fan a non indignarsi per un outfit come il suo, ma per i grandi mali che affliggono la società, come la violenza di genere, le guerre, la povertà e la fame nel mondo:

"Scandalizzatevi per la violenza di genere, per la mercificazione del proprio corpo,(che oggi pare sia l’unica moneta di scambio), per le guerre, per l’infanzia abbandonata, per la povertà, per gli ammalati bisognosi di cure, per la fame nel mondo e per chi come voi ancora vive in un pensiero prigioniero che ammala la società!"

Uomini e Donne, Teresanna Pugliese sulla sua seconda gravidanza

Nei mesi precedenti, Teresanna Pugliese non si era mostrata con frequenza sui social, preferendo tenere nascosta la sua seconda gravidanza. Questa scelta, ha poi spiegato l'ex tronista, è derivata da alcuni problemi a cui è andata incontro l'ex tronista agli inizi della gestazione e che l'hanno spinta a mantenere il riserbo, prima di condividere con i fan la lieta notizia.

In un intervento sui social, a metà aprile, Teresanna Pugliese ha svelato di essere in dolce attesa e che il dottore che la seguiva l'aveva inizialmente messa in guardia, perché la beta era molto alta:

"Tutto è successo a gennaio. Avevo un ritardo e una mia amica ha insistito per fare un test. Si colorò subito. Prima di dirlo a Giovanni, prenotai una visita. Dopo l'ecografia, andai a fare la beta, era altissima. Girai i risultati al medico e appena lesse la beta così alta si spaventò. Mi disse che era una gravidanza extrauterina e che dovevo essere operata d'urgenza. Andai da un altro medico, mi disse che secondo lui non era una gravidanza extrauterina, ma c'era un aborto in corso, c'era qualcosa che non andava. Mia madre era con me, mi disse "non rischiare", magari prendi la pillola ed evitiamo qualsiasi rischio. Io dissi di no, che non volevo la pillola, dissi di aspettare. Io uscii con il timore di morire, sentivo che qualcosa in me non stava funzionando, e che se non fossi stata attenta rischiavo un'emorragia interna"

Anche un terzo dottore confermò le difficoltà della gravidanza e che Teresanna Pugliese avrebbe rischiato di perdere il bambino, tuttavia, dopo alcuni giorni, le ecografie evidenziarono che i valori erano tornati nella norma. I dottori spiegarono all'ex tronista che poteva dipendere da una gravidanza partita in ritardo o da una gravidanza gemellare nelle prime fasi della gestazione:

"Non so cosa è successo, però io ho insistito, ci ho dovuto credere. Se non ci avessi creduto ora non avrei questo bimbo o bimba, ascoltate sempre voi stesse"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne