Uomini e Donne, Soraia Allam raggiunge Luca Salatino a Roma e smentisce le voci sulla crisi

Soraia Allam e Luca Salatino stanno ancora insieme, la conferma arriva dal corteggiatrice di Uomini e Donne.

Soraia Allam e Luca Salatino vivono la loro storia d’amore a distanza dopo Uomini e Donne, cercando di incastrare impegni lavorativi e non per vedersi appena possibile. Nelle ultime ore, la bella corteggiatrice ha comunicato ai fan di essere in viaggio verso Roma, città natale del tronista, smentendo le voci sulla possibile crisi tra loro a causa della lontananza.

Uomini e Donne, Soraia a Luca stanno ancora insieme: la corteggiatrice confessa tutto

Dopo ogni scelta di Uomini e Donne che si rispetti, il pubblico ha occhi solo per le nuove coppie che si sono formate, curioso di scoprire se questo amore sboccerà anche lontano dalle telecamere o se si rivelerà un flop come nel caso di Matteo Ranieri e Valeria Cardone. Così, dopo la scelta e i petali rossi in studio, Luca Salatino e Soraia Allam sono sotto osservazione e ogni loro gesto può far pensare a una crisi oppure ad una dichiarazione d’amore, anche quando in realtà non è così. Soraia, dopo aver allarmato con un gesto social, ha comunicato ai suoi fan di essere in viaggio verso Roma per raggiungere Luca.

I due giovani protagonisti del trono classico hanno ribadito di non essere ancora pronti alla convivenza, e così si dividono tra Como e la Capitale, anche se i più attenti fanno notare che è spesso la giovane a partire piuttosto che a ricevere la visita della sua dolce metà. A proposito delle supposizioni sulla crisi di coppia che sono apparse sul web in questi giorni, Soraia ha ammesso su Instagram:

“Penso che la gente parla, parla e lasciamola parlare. Forse se si preoccupano per noi è un atto da apprezzare e non hanno capito il concetto di relazione a distanza, quindi invito loro ad andare a leggerlo”.

Allam è apparsa molto serena, ha parlato a lungo di Luca e del loro rapporto, rivelando di non provare gelosia e di aver costato anche quanto il romano si fidi di lei, ammettendo di voler passare qualche ora focosa con la sua dolce metà, non potendo godere della sua presenza nel quotidiano. Al momento, dunque, Luca e Soraia vanno d’amore e d’accordo e chissà che in futuro non prevedevano un trasferimento insieme.

