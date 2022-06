Uomini e Donne, pioggia di critiche su Matteo Ranieri e Valeria Cardone: la coppia sta prendendo in giro tutti?

Gossip TV

Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono lasciati ma stanno mentendo ai fan di Uomini e Donne? Secondo le più recenti indiscrezioni la situazione è terribile.

Il mistero sulla coppia formata da Matteo Ranieri e Valeria Cardone si infittisce. Dopo aver lasciato Uomini e Donne insieme e aver trascorso qualche giorno di felicità, i due sono sempre più distanti e secondo recenti segnalazioni avrebbero addirittura messo fine alla loro relazione. Matteo e Valeria stanno prendendo in giro tutti, tacendo sulla rottura prematura?

Uomini e Donne, Matteo Ranieri delude: con Valeria è già finita?

Il pubblico di Uomini e Donne si trova ad indagare su una delle coppia formatasi nel corso dell’ultima stagione televisiva del dating show di Canale 5, quella di Valeria Cardone e del tronista Matteo Ranieri. Il ligure è stato fortemente voluto da Maria De Filippi dopo che la sua relazione con Sophie Codegoni è naufragata, facendo nascere tante polemiche. La redazione si è mostrata chiaramente dalla parte di Matteo ma ha fatto bene? La nuova relazione che il tronista ha intrecciato con Valeria Cardone, la sua scelta dopo tanti drammi con Federica Aversano e fiumi di lacrime sprecati al centro studio, sembra essersi paralizzata.

I due si sono mostrati complici subito dopo la scelta, tra scatti di fotografi e qualche piccola sponsorizzazione, poi il gelo in occasione del compleanno di Valeria, lasciata sola da Matteo che ha preferito partire in camper con la famiglia. Secondo i beninformati, i due si sarebbero già lasciati ma avrebbero deciso di attendere prima di divulgare la notizia e questo, per i più scettici, a causa dell’epilogo molto simile che c’è già stato con Codegoni. Nonostante si sia sempre difeso, additando la modella come responsabile della rottura, Matteo a questo punto si trova in una situazione critica perché, lasciando Valeria, riprodurrebbe il medesimo modus operandi e questa volta non troverebbe clemenza tra coloro che l’hanno giustificato con Sophie.

"Mi auguro che questo silenzio non sia dovuto ad una scelta strategica, magari consigliata da Matteo, così poi quanto torna vi rivedrete per fare due foto e continuare la farsa. Così fosse, la gente si sentirebbe presa in giro e voi due fareste la figuraccia che meritate. Abbi più personalità, non stai facendo una bella figura. Sei una brava ragazza, fatti valere e il pubblico ti apprezzerà di più. Non fare storie false, non siamo scemi”.

Questo uno dei messaggi più forti postato sotto l’ultima foto di Valeria, riportato anche da Deianira Marzano che si unisce al coro, certa che questa love story sia terminata da tempo. In attesa del ritorno di Matteo, che potrebbe chiarire qualche cosa, Cardone ha deciso di sparire dai social confermando in questo modo le teorie sul suo conto.

