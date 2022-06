Uomini e Donne, Soraia Allam fa un gesto preoccupante: Luca Salatino addio?

Gossip TV

La scelta di Luca Salatino ha formato una coppia che si vive a distanza dopo Uomini e Donne, e che potrebbe già essere in crisi.

Le relazioni a distanza non sono certo facili, soprattutto quando hai addosso la pressione mediatica dopo la scelta di Uomini e Donne. Luca Salatino e Soraia Allam hanno confessato di non vivere bene queso distacco, ma tutto sembrava comunque andare a gonfie vele. Ora, dopo gli ultimi movimenti social dei due ex protagonisti del trono classico si parla ufficialmente di crisi.

Uomini e Donne, segnali contrastanti da Luca e Soraia: che succede?

Luca Salatino ha fatto la sua scelta, lasciando Uomini e Donne con Soraia Allam. La corteggiatrice, al settimo cielo, ha confidato di essersi innamorata del tronista e di voler costruire con lui una relazione solida, dopo anni di vita da single. Purtroppo per la coppia c’è il grande ostacolo della lontananza, essendo Luca di Roma e abitando Soraia a Como. Nonostante qualche weekend insieme, è impossibile per i due innamorati trascorrere tanto tempo insieme, e chissà se questo ha compromesso il rapporto dato gli ultimi movimenti social.

Soraia ha pubblicato una Ig Stories molto malinconica con un pensiero di Ambra Angiolini, per poi parlare ai suoi followers di capelli, mostrando il luogo suggestivo dove è andata a fare un aperitivo con una cara amica. Di Luca neppure l’ombra. Salatino, nel frattempo, mostra le sue ultime creazioni culinarie per poi raccontare di essere nel traffico diretto al mare con un caro amico, e di Soraia neppure l’ombra. È già crisi tra i due?

Certamente il fatto che non si dedichino canzoni o frasi suggestive è esattamente il tipo di comportamento che ci saremmo aspettati da questa coppia, ma tutta questa freddezza per i fan è l’ennesimo campanello d’allarme. Mentre aleggia il mistero su Luca e Soraia, sembra che Maria De Filippi abbia puntata Antonio Medugno come nuovo tronista. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è amatissimo, soprattutto tra i più giovani grazie al suo lavoro come tiktoker, ed è alla ricerca dell’amore. Antonio ha chiarito il suo futuro nel programma, mentre il pubblico è certo che tra i papabili vi siano anche Lilli Pugliese e Andrea Della Cioppa.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.