Uomini e Donne: Soraia Allam commenta Federica Aversano sul trono, poi confessa di essersi rifatta!

Soraia Allam Ceruti, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, fa una rivelazione inaspettata: c’entra la chirurgia estetica.

Manca sempre meno alla messa in onda della nuova stagione di Uomini e Donne e Soraia Allam Ceruti, scelta di Luca Salatino, esprime il suo parare sulla nuova opportunità data all’amica Federica Aversano, confessando poi di essere ricorsa alla chirurgia estetica.

Uomini e Donne, Soraia lo ammette: ecco cosa si è rifatta

Soraia Allam Ceruti ha vissuto da protagonista l’ultima stagione di Uomini e Donne, corteggiando Luca Salatino nonostante le mille difficoltà, le iniziali incomprensioni e la delusione di vederlo complice con altre ragazze, per poi essere la scelta del romano. La coppia, nonostante le malelingue non avrebbero scommesso un euro su questa relazione, continua la storia d’amore con passione, pensando al futuro e alla convivenza. Al momento, nonostante i molti spostamenti e i weekend insieme, infatti, Soraia abita a Como mentre Luca risiede a Roma.

Nel frattempo, le Anticipazioni ufficiali del dating show di Maria De Filippi hanno rivelato che Federica Aversano è la nuova tronista e sono fioccate un mare di polemiche, dato che l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri non ha fatto una buona impressione a tutto il pubblico. Prendendo le distanze dalle critiche, Soraia ha invece ammesso di essere molto contenta per l’amica ed ex collega, confidando che sperava che Maria desse a Federica l’opportunità di riscattarsi e fare la tronista.

Mentre Aversano deve pensare al corteggiamento inaspettato di Riccardo Guarnieri, costretto a scegliere se restare nel parterre over o meno, Soraia è stata tempestata dalle domande dei fan più curiosi che hanno voluto sapere qualcosa in più del suo passato. Un utente, in particolare, ha chiesto alla fidanzata di Luca se avesse rifatto il naso, notando la forma perfetta e particolare. Soraia ha confermato, ammettendo di essersi sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica al naso, nato dall’esigenza di sistemare i turbinati e non dal gusto estetico. Soraia ammette comunque di aver aggiustato anche una piccola gobetta, approfittando di essere ormai sotto i ferri.

