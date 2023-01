Uomini e Donne, Sonny Di Meo ha voltato pagina con un'ex corteggiatrice

Gossip TV

Dopo la rottura con Sara Shaimi, Sonny Di Meo si è mostrato con un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Avrà già voltato pagina? Vediamo insieme cos'è successo.

Si è diffusa già da tempo la notizia che l'ex tronista di Uomini e Donne, Sara Shaimi, e Sonny Di Meo hanno posto fine alla loro storia. A rivelarlo era stata Shaimi stessa, attraverso alcune storie su Instagram nel mese di dicembre. E, ora, arrivano i rumors che vedono Di Meo già aver voltato pagina...

Uomini e Donne, chi è la nuova fiamma di Sonny Di Meo?

La loro storia aveva già subito diversi alti e bassi e quella di dicembre non è stata certo la prima separazione della coppia, anche se decisamente è quella definitiva. Dato che Sara Shaimi non ha rivelato i motivi della rottura con l'ex fidanzato, il web si è scatenato e hanno iniziato a circolare voci insistenti di un tradimento da parte di Di Meo.

Come sempre, le ultime news arrivano dalla gossippara Deianira Marzano, la quale avrebbe pubblicato diverse segnalazioni di utenti, che attesterebbero che Sonny Di Meo avrebbe tradito Sara Shaimi con un'ex corteggiatrice del dating show di Canale 5: si tratterebbe di Aurora Colombo.

La ragazza è stata una delle corteggiatrici di Alessandro Zarino e Luca Salatino e, ora, sembrerebbe essere la nuova fiamma di Sonny Di Meo. A conferma, Aurora Colombo ha pubblicato una foto in cui si vede lei in primo piano intenta a mettersi il rossetto, mentre dietro di lei compare la metà inferiore del volto di un uomo.

Un'immagine che non lascia adito a dubbi, dato che è taggato il nome di Sonny Di Meo. A sua volta, poi, l'ex corteggiatore ha ripostato la storia, aggiungendo un'emoji con il cuore in fiamme. Ora, non resta che aspettare una conferma ufficiale o una reazione da parte di Sara Shaimi.

