Uomini e Donne, nuova rottura per Sara Shaimi e Sonny Di Meo. Questa volta è definitiva?

Gossip TV

Usciti dal dating show di Uomini e Donne, Sara Shaimi e Sonny Di Meo hanno fatto parlare di loro perché dopo solo un anno di storia, si sono lasciati. La coppia ci ha riprovato, ma dall'annuncio di Shaimi sembra che la storia sia giunta al capolinea. Vediamo cosa ha detto.

La notizia è stata data dall'ex tronista del programma di Maria De Filippi: Sara Shaimi ha riferito che la sua relazione con Sonny Di Meo è giunta al capolinea...di nuovo. Ma, questa volta, potrebbe essere quella definitiva.

Sara Shaimi annuncia la fine della relazione con Sonny Di Meo

Non è la prima volta che la coppia dichiara di essere in crisi: ma, ora, è arrivata la conferma ufficiale da parte dell'ex tronista, tra lei e Di Meo, dopo due anni d'amore, è finita definitivamente. I due si erano conosciuti nel 2020 a Uomini e Donne, ma evidentemente la relazione non ha retto alla situazione della pandemia. I motivi della rottura non sono stati resi chiari, ma l'ex tronista ha lanciato una frecciatina sui social contro chi "vuole fare segnalazioni su di lei". Nelle storie su Instagram ha dichiarato:

"Volevo tranquillizzare quelli che si sentono in dovere di fare segnalazioni che la mia storia è terminata. Pertanto, sono una donna libera di spaziare nella totale libertà."

Nel 2021, la coppia annunciò una prima separazione, dopo solo un anno dalla scelta di Uomini e Donne, ma in quel caso avevano dichiarato che ad allontanarli erano stati una serie di litigi e incomprensioni. A questo si aggiunge una confessione fatta da Sara Shaimi su DiPiù Tv sull'eccessiva gelosia di Sonny Di Meo che si andava a sommare ai diversi spostamenti per il lavoro e alla lontananza della coppia.

Dopo poco, avevano annunciato di essere tornati insieme, ma evidentemente quel legame speciale che li avevi uniti si è ormai rotto per sempre. Al momento, Sara è l'unica ad aver dato spiegazioni sulla rottura, mentre Sonny non ha alcuna dichiarazione.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne