Uomini e Donne, Sonny Di Meo critica il trono di Brando Ephikrian: "Stiamo guardano Bambini e Bambine!

Rispondendo ai fan sui social, Sonny Di Meo, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha commentato il trono di Brando Ephikrian.

Sonny Di Meo, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha recentemente criticato il trono classico e in particolare quello di Brando Ephikrian, per l'infantilità dei modi del tronista e delle sue corteggiatrici, Raffaella Scuotto e Beatriz D'Orsi.

Uomini e Donne, Sonny Di Meo critica Brando Ephikrian e il suo trono

Corteggiatore di Sara Shaimi, che a oggi ha sposato e da cui ha avuto la piccola Norabelle, Sonny Di Meo si è esposto a proposito di ciò che pensa davvero del trono di Brando Ephikrian, che ha scatenato diverse polemiche a causa dell'atteggiamento con le sue corteggiatrici, dimostrando di essere molto immaturo nel modo di fare.

Sul trono classico del trevigiano, Di Meo ha dichiarato in una storia su Instagram:

"Adesso ho capito come mai hanno messo Ida nel Trono Classico. Perché a guardare il trono di Brando praticamente Uomini e Donne è diventato 'bambini e bambine'. Capisco che io sto avanzando con l'età e non mi ricordo forse com'ero 4 anni fa, ma questi litigano, fanno discussioni che praticamente io e la mia generazione facevamo quando andavamo alle medie, a 13-14 anni. Ragazzi, siamo messi male. Queste due ragazze che attaccano Brano in un modo...Come se provassero piacere, ridono sempre. Hanno fatto pure comunella mi pare di aver capito, bello. Si sono prese a braccetto l'altro giorno e se ne sono andate via insieme, hanno ballato insieme"

Sonny Di Meo fa riferimento a quando, nel corso di una delle ultime puntate, Brando ha risposto con tale superficialità a entrambe le ragazze, per giunta insultando velatamente entrambe per alcuni comportamenti, da aver provocato un'inaspettata alleanza tra le due.

