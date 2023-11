Uomini e Donne, Brando superficiale e critico con Beatriz e Raffaella, Maria De Filippi: "Capite che elemento è?" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Brando Ephikrian ha da ridire su entrambe le corteggiatrici, provocandone la reazione. Maria De Filippi interviene a loro favore. Ecco cosa è successo.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne in onda su Canale5 si riparte dalla fine della scorsa volta: il trono over vede al centro studio Marcello e Jasna, impegnati a controbattere alle accuse di altri membri del parterre. Altre dinamiche tra i vari cavalieri e dame del trono over sono analizzate, per poi passare al trono classico: quello di Cristian vede l'abbandono di Virginia, mentre Brando è diviso tra Raffaella e Beatriz, che non smettono di litigare tra loro.

Uomini e Donne, Brando superficiale e imbarazzante, anche Maria non si trattiene: "Sei il classico maschietto che non vuole problemi è?"

Jasna risponde alle accuse di Marco S, con cui era uscita in passato e che l'ha attaccata, mentre anche Marcello ribatte ad alcune parole di Cristina, che gli aveva consigliato di fare attenzione alla dama e di non fidarsi. Marcello è molto sicuro di sé e dei suoi sentimenti per Jasna: il cavaliere è molto preso e vuole che la dama si concentri solo su di lui e su ciò che stanno vivendo insieme, senza curarsi di ciò che possono dire gli altri e le chiede l'esclusiva, affermando di volersi concentrare solo su di lei.

Spazio ancora al trono over del dating show targato Mediaset con due nuovi cavalieri: Eduardo, napoletano di 67 anni, che immediatamente si complimenta con Tina Cipollari, per la sua bellezza e chiede a Maria De Filippi, scherzando, se non possa corteggiare lei, anche se ad avergli messo gli occhi addosso è Gemma Galgani. E poi c'è Vito, 45enne pugliese e con cui Tina inizia a scherzare perché, avendo il cavaliere una concessionaria, potrebbe regalarle una nuova macchina. La conduttrice annuncia poi che Maurizio ed Elena sono andati via insieme nella macchina della dama.

Ancora trono over con Angelica ed Alessio: i due si stanno frequentando da un po' e il cavaliere ammette che da subito ha avuto un'attrazione istintiva per la dama e i due vogliono continuare a conoscersi, anche perché - come sottolinea la dama - c'è tra loro una chimica molto forte e spera di scoprire se ci sia anche un'attrazione mentale. Si passa poi a Gianluca e Manuela, che sono usciti due volte e si sono sentiti spesso con messaggi e telefonate: tra loro c'è stato un feeling immediato, a detta del cavaliere, anche per alcune passioni in comune. Anche la dama è d'accordo con le affermazioni del cavaliere i due sono decisi a continuare la reciproca conoscenza.

Si passa al trono over con Cristian Forti e le sue corteggiatrici: il tronista aveva deciso di chiedere a Virginia di vedersi, ma nel vedere la reazione di Valentina in lacrime dopo l'ultima puntata, ha chiesto all'altra corteggiatrice di uscire in esterna, provocando il fastidio della prima. Virginia non riesce a trattenere la delusione e ammette che non sapeva se venire in puntata, visto il comportamento del tronista e anche la conduttrice sottolinea che è evidente che lei è molto presa. Tuttavia, Cristian, pur vedendo in presenza la reazione di Virginia ammette che non vorrebbe annullare l'esterna con Valentina e questo spinge Virginia a dichiarare di voler andar via, perché non si sente di restare in trasmissione per lui. Si inserisce nella discussione anche Valeria e litiga con il tronista per le poche attenzioni che sta ricevendo da lui. Alla fine Virginia si alza, saluta e va via.

Arriva il turno di Brando Ephikrian che ha portato in esterna Beatriz dopo che la corteggiatrice si era autoeliminata. I due si baciano nuovamente in esterna, ma la corteggiatrice chiede al tronista di non ferirla o illuderla, provocandone il fastidio, come sottolinea - in studio - Maria De Filippi. Infatti, Brando dichiara che finalmente ha visto una Bea diversa: scherzosa e allegra, ma che ci sono delle cose che non gli piacciono, come la vocina che ha volte usa. La ragazza cerca di spiegare che, avendo sofferto in passato, fa fatica a fidarsi e di solito va via prima di affezionarsi troppo alle persone, ma Brando non sembra molto convinto delle sue parole. Maria sottolinea che lui è il classico "maschietto" che non vuole scocciature o pesantezza, come spesso la corteggiatrice si dimostra. Brando ha portato in esterna Raffaella e i due si confrontano sulla decisione del tronista di andare a riprendere Beatriz, ma Raffaella sente di essere molto tranquilla e i due si confrontano sulle loro situazioni, sull'attaccamento della corteggiatrice per la sua famiglia e l'eventualità di lasciare Napoli se uscissero insieme. Alla fine i due si baciano appassionatamente, mentre in studio Beatriz ha un'espressione di puro disgusto alla vista del bacio. Quando Raffella entra in studio parte una discussione accesa tra le due corteggiatrici, con Brando che cerca di rabbonirle, con Beatriz che preferisce alzarsi e andarsi a sedere sulle gradinate perché delusa da lui. Maria continua a ironizzare sull'atteggiamento di Brando, sopratutto, per le sue uscite con entrambe le corteggiatrici. Quando il tronista ironizza anche sulla famiglia numerosa di Raffaella, anche questa si alza e insieme alla rivale preferisce farsi un caffè, stanca della superficialità del tronista.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne